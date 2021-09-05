Появились фото "убогого советского фастфуда": грязные пивные, вонючие чебуреки и хамство

Мирович говорит, что идея перекуса в городе посреди рабочего дня для СССР была более чем актуальна, но осуществлялась она дико.

"В совке ничего не развивалось и в лучшем случае оставалось на уровне вонючих вокзальных пирожковых начала XX века, а в худшем - скатилось и вовсе к "бутылке кефира, полбатона", восславленные в песне", - пишет Мирович.

Система советского общепита оставляла желать лучшего. Так как она принадлежала государству, конкуренции и "борьбы за клиента" не было.

"Качество питания и в целом сервиса было стабильно низким. Продукты расхищались персоналом, еда была невкусной, обслуживание было хамским", - рассказывает блогер.

Для желающих "перекусить по-быстрому" совковые столовые предлагали варианты вроде пирожков с чаем или стакана сметаны, за которыми приходилось отстоять немалую очередь.

"В некоторых столовых существовали также отдельные бары/кафе с холодными закусками, пирожками и чаем - но там все, как правило, тоже было весьма убогим, несвежим и не вызывающим аппетит - какие-нибудь вчерашние бутерброды с заветренной колбасой, черствые коржики "молочные", разбавленный кефир и так далее. Как и везде в совке - обслуживали в таких местах по-хамски, с постоянной заряженностью персонала на скандал", - описывает происходящее Мирович.

Типичными советскими фастфуд-заведениями были пирожочные и чебуречные, которые существовали либо в виде отдельных небольших заведений, либо в виде уличных лотков с едой. Качество еды в них оставляло желать лучшего.

"Совковые чебуреки из-за постоянной экономии неделями жарили в одном и том же масле - что делало их не просто невкусной, но и токсичной едой", - добавил блогер.

А вот советские "пивнухи" были настоящим днищем с заляпанными липкими столами (в основном стоячими), грязью, жутким контингентом, который прямо в заведении делал фирменный коктейль тех лет - "ерш" - смесь водки и пива.

Фото: mirovich.media