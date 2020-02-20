Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

20 февраля эвакуированных из Уханя украинцев доставили на родину. Всего на борту, который прилетел из Китая в аэропорт "Борисполь", было 48 наших соотечественников и 29 иностранных граждан. В связи со вспышкой коронавируса, они будут помещены в карантин на две недели. При этом, говорят в МВД, все люди, которые были доставлены из Уханя до Украины, полностью здоровы - их жизни, а также жизням окружающих ничего не угрожает.

Всех эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы были разместить в четыре места, находящиеся в разных городах страны.

"Есть четыре места дислокации... Все четыре места готовы к приему наших граждан и иностранцев", - заявил ранее заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

Но уже стало известно, что эвакуированные граждане будут доставлены в Полтавскую область - в медицинский центр НГУ "Новые Санжары". Хотя местные жители и не довольны таким решением властей. Более того, они блокируют дорогу до медицинского учреждения и даже идут на столкновения с правоохранителями.

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ua)

Заметим, что центр "Новые Санжары" называют жемчужиной Полтавщины. Местность, где он расположен, обладает уникальными природными ресурсами. Минеральная вода "Новосанжарська" обладает оздоровительными и лечебными свойствами (специалисты говорят, что за своими органическими свойствами и химическим составом близка к "Ессентуки-17"). Здесь же на территории расположен питьевой бювет.

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ru)

За почти 70 лет функционирования санатория врачами доказано, что при употреблении этой воды успешно лечатся хронические болезни органов пищеварения, уменьшается содержание в крови холестерина и других липидов, мочевой кислоты, вода эффективна при сахарном диабете, действует против аллергий, улучшает обмен веществ. Есть здесь и лечебные грязи (торфяно-иловые). Они пользуются популярностью среди пациентов с заболеваниями органов движения.

Неподалеку от нынешней турбазы, на территории, принадлежащей ныне медицинскому центру, было кладбище с могилами американских пилотов. 1965 их останки родственники перевезли в США.

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ua)