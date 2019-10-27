Появились фото со скандальной поездки Зеленского на Донбасс

Владимир Зеленский посетил Золотое, где встретился с добровольцами, военными ВСУ и местными жителями. В сети появились фото с поездки президента на передовую, которая уже успела стать скандальной.

Как рассказал сам Зеленский, на передовой он провел двое суток. В частности президент встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают выполнять свою работу.

Владимир Зеленский в Золотом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

С местными и военными, которые защищают Украину от российского агрессора, Зеленский говорил о быте на линии разграничения, их социальны потребностях, а также о возможном разведении войск. По словам гаранта, после этих встреч он "понял одно – все хотят мира" и "все готовы к разведению".

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые беседы оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимания. Но одними только разговорами войну не закончить", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский в Золотом (фото: president.gov.ua)

Зеленский говорит, что ему в этой поездке было очень важно "услышать украинцев, которые ждут мира".

"Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - резюмировал глава государства.

галерея

Владимир Зеленский в Золотом (фото: president.gov.ua, facebook.com/zelenskiy95)