UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб

Появились фото из школы в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе оккупанты продолжают наглым образом устанавливать свои порядки. К тому же захватчики специально снимают фейки, чтобы показать, как улучшилась жизнь в городе.

Так, используя украинских детей, россияне показывают, как якобы счастливы школьники.

В одном из Telegram-каналов показали "показуху", которую устраивают в мариупольской школе №53.

Что едят дети в школе

В учебное учреждение привозят "больших гостей", чтобы показать им питание школьников.

На фото вы сами можете увидеть, чем кормят детей - кусок хлеба, бурда из тушеной капусты. Также предлагается жидкое какао и булка.

Питание детей с приходом оккупантов (фото: t.me/andriyshTime)

Сами школьники говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России.

На втором фото вы можете увидеть питание детей четыре месяца назад, до оккупации города россиянами. Тут и фрукты, котлета, а также улыбающиеся дети...

Так питались украинские школьники 4 месяца назад (фото: t.me/andriyshTime)

Оккупанты в Мариуполе не могут дать детям образование

Тем временем российские оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы. При этом в программе планируется только три предмета.

Так, россияне устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

С мая захватчики собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе Мариуполя. Педагогам просто не оставляют выбора. Им прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи.

Как будут учить детей с сентября

С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и программы. Детям будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история России, математика.

"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - отмечается в сообщении.

Напомним, что оккупанты начала раздавать в Мариуполе пенсии в рублях. Деньги выдают наличными и в пересчете на украинскую валюту будут выплачивать 2,6 тысячи гривен.

Также оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя, цинизм поражает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь