Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб

Что едят дети в школе

В учебное учреждение привозят "больших гостей", чтобы показать им питание школьников.

На фото вы сами можете увидеть, чем кормят детей - кусок хлеба, бурда из тушеной капусты. Также предлагается жидкое какао и булка.

Питание детей с приходом оккупантов (фото: t.me/andriyshTime)

Сами школьники говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России.

На втором фото вы можете увидеть питание детей четыре месяца назад, до оккупации города россиянами. Тут и фрукты, котлета, а также улыбающиеся дети...

Так питались украинские школьники 4 месяца назад (фото: t.me/andriyshTime)

Оккупанты в Мариуполе не могут дать детям образование

Тем временем российские оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы. При этом в программе планируется только три предмета.

Так, россияне устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

С мая захватчики собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе Мариуполя. Педагогам просто не оставляют выбора. Им прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи.

Как будут учить детей с сентября

С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и программы. Детям будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история России, математика.



"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - отмечается в сообщении.