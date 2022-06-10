Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб

В Мариуполе оккупанты продолжают наглым образом устанавливать свои порядки. К тому же захватчики специально снимают фейки, чтобы показать, как улучшилась жизнь в городе.
Так, используя украинских детей, россияне показывают, как якобы счастливы школьники.
В одном из Telegram-каналов показали "показуху", которую устраивают в мариупольской школе №53.
В учебное учреждение привозят "больших гостей", чтобы показать им питание школьников.
На фото вы сами можете увидеть, чем кормят детей - кусок хлеба, бурда из тушеной капусты. Также предлагается жидкое какао и булка.
Сами школьники говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России.
На втором фото вы можете увидеть питание детей четыре месяца назад, до оккупации города россиянами. Тут и фрукты, котлета, а также улыбающиеся дети...
Тем временем российские оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы. При этом в программе планируется только три предмета.
Так, россияне устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.
С мая захватчики собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе Мариуполя. Педагогам просто не оставляют выбора. Им прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи.
С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и программы. Детям будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история России, математика.
"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - отмечается в сообщении.
Напомним, что оккупанты начала раздавать в Мариуполе пенсии в рублях. Деньги выдают наличными и в пересчете на украинскую валюту будут выплачивать 2,6 тысячи гривен.
Также оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя, цинизм поражает.