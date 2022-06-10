З'явилися фото зі шкільної їдальні Маріуполя. Діти кажуть, що їсти можна тільки булку і хліб

Що їдять діти в школі

До навчального закладу привозять "великих гостей", щоб показати їм харчування школярів.

На фото ви самі можете побачити, чим годують дітей - шматок хліба, бурда з тушкованої капусти. Також пропонується рідке какао і булка.

Харчування дітей з приходом окупантів (фото: t.me/andriyshTime)

Самі школярі кажуть, що їсти можна тільки булку і хліб. Однак батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом Росії.

На другому фото ви можете побачити харчування дітей чотири місяці тому, до окупації міста росіянами. Тут і фрукти, котлета, а також усміхнені діти...

Так харчувалися українські школярі 4 місяці тому (фото: t.me/andriyshTime)

Окупанти в Маріуполі не можуть дати дітям освіту

Тим часом російські окупанти планують відкрити в Маріуполі чотири школи. При цьому в програмі планується тільки три предмети.

Так, росіяни влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

З травня загарбники збираються запустити 4 школи по одній в кожному районі Маріуполя. Педагогам просто не залишають вибору. Їм прямо і побічно загрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження гуманітарної допомоги.

Як навчатимуть дітей з вересня

З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти і програми. Дітям будуть викладати всього три предмети - російську мову/ літературу; історію Росії, математику.



"Важливе зауваження - математика не для підвищення рівня, а також процес знищення української мови. Виявилося, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - наголошується в повідомленні.