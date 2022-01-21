Появились фото приватизированного дома Вертипороха в Киеве: знаменитый и полуразрушенный (фото)

Это историческое здание располагается на пересечении улиц Межигорской и Щекавицкой на Подоле. По идее, оно должно быть образцом оригинальной архитектуры Подола, но снимки говорят сами за себя.

Частный собственник недвижимости довел дом до такого состояния.

Дом Вертипороха - это бывший доходный дом конца ХІХ ст., состоит на учете как памятник архитектуры местного значения и внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Из открытых источников известно, что с 2007 года памятник находится в частной собственности. Согласно Закону "Об охране культурного наследия" все владельцы памятников обязаны заключить с соответствующим органом охраны культурного наследия охранный договор.

"Если в результате действий или бездействия владельца памятника ему грозит повреждение или уничтожение, соответствующий орган охраны культурного наследия делает владельцу памятника предупреждение. Если владелец достопримечательности не примет меры по его сохранению, суд может вынести решение о его выкупе. Выкупленный памятник переходит в собственность государства", - рассказал Трубицин.

Владислав сообщил, что он обратился в Департамент охраны культурного наследия с призывом принять меры по принудительному отчуждению памятника и возвращению Дома Вертипороха в собственность государства.

Вот так сейчас выглядит дом Вертипороха в Киеве (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsy)