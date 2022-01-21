З'явилися фото приватизованого будинку Вертипороха в Києві: знаменитий і напівзруйнований (фото)

Ця історична будівля розташовується на перетині вулиць Межигірської та Щекавицької на Подолі. По ідеї, вона повинна бути зразком оригінальної архітектури Подолу, але знімки говорять самі за себе.

Приватний власник нерухомості довів будинок до такого стану.

Будинок Вертипороха - колишній прибутковий будинок кінця ХІХ ст., перебуває на обліку як пам'ятка архітектури місцевого значення та внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

З відкритих джерел відомо, що з 2007 року пам'ятник знаходиться у приватній власності. Відповідно до Закону "Про охорону культурної спадщини" всі власники пам'яток зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

"Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятника йому загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятника попередження. Якщо власник пам'ятки не вживе заходів щодо його збереження, суд може винести рішення про його викуп. Викуплений пам'ятник переходить у власність держави", - розповів Трубіцин.

Владислав повідомив, що він звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини із закликом вжити заходів щодо примусового відчуження пам'ятника та повернення будинку Вертипороха у власність держави.

Ось так зараз виглядає будинок Вертипороха в Києві (фото: facebook.com/vladyslav.trubitsy)