Появились фото погибших в катастрофе в Иране пассажирок-украинок: пример для подражания

Крушение украинского самолета в Иране забрало жизни 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины. Экипаж рейса PS 752 "Тегеран - Киев" был одним из лучших в МАУ, и ошибку пилотов авиакомпания исключает.

В СНБО заявляют о семи версиях катастрофы, а украинские эксперты сообщили, что следов пожара в двигателе не обнаружено, но это не отменяет вероятность технической неполадки - среди озвученных рассматриваются еще такие, как попадание российской ракеты в лайнер, теракт и столкновение с беспилотником.

Украинский самолет взлетел рано утром 8 января и через две минуты связь с ним пропала, "Боинг" загорелся в воздухе, пилоты развернули лайнер, чтобы вернуться в аэропорт Имама Хомейни в Тегеране, но он упал. Летчики сумели избежать столкновения с жилыми домами, иначе жертв могло бы быть гораздо больше.

В жуткой катастрофе погибли пилоты: командир экипажа Владимир Гапоненко, пилот-инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко; бортпроводники Валерия Овчарук, Денис Лыхно, Мария Микитюк, Екатерина Статник, Юлия Сологуб и Игорь Матко; а также пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Авиакатастрофа в Иране - в "Борисполе" приносят цветы в память о погибших членах экипажа (Фото: t.me/pavlovskynews)

В Украине 9 января объявлен день траура. Люди несут в аэропорт "Борисполь" цветы, бумажные самолетики и свечи.

Муж погибшей Малаховой в сети написал слова скорби и попросил помолиться за Елену и других жертв авиакатастрофы.

"Помолитесь, не хотел публичности, но думаю, что надо помолиться за мою Лену и всех погибших", - говорится в публикации.

Елена Малахова (Фото: соцсети)

Малахова родилась в 1981 году. Она была директором авиакомпании "СкайАвиаТранс", которая занималась грузовыми авиаперевозками.

Елена Малахова (Фото: соцсети)

Ил-76 этого авиаперевозчика летом 2019-го был сбит ракетами в Ливии. Борт совершал посадку в аэропорту Мисраты и доставлял гуманитарный груз Международной Организации Красного Креста из Анкары.

Весной прошлого года самолет авиакомпании перевозил 8 дельфинов и 2 морских львов из Одессы в Тайланд.

Родные и близкие Малаховой скорбят о трагедии в Иране и рассказывают, что она была примером для подражания, сильной, красивой, мудрой и бесстрашной женщиной.

Фото: скрин facebook.com/shura.rastorgueva

Фото: скрин facebook.com/elena.malakhova

Второй погибшей Ольге Кобюк был 61 год. Женщина летала в Иран, чтобы навестить свою дочь и ее мужа-иранца.

Ольга 8 января возвращалась обратно в Украину.

Ольга Кобюк (Фото: соцсети)