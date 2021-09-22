Появились новые фото и видео с места покушения на Шефира

Покушение на жизнь Сергея Шефира произошел в селе Лесники около 10:00. Авто первого помощника президента Владимира Зеленского обстреляли неизвестные, выпустив в машину более десяти пуль.

Все детали и первые фото с места происшествия - в материале Styler далее.

Фото с места покушения на Шефира

Фотографии обстрелянного авто опубликовали на Facebook-странице Национальной полиции Украины.

На кадрах видно, что пули попали в том числе в лобовое стекло Audi A8 Шефира. К счастью, оно было бронированным. Однако водитель получил травмы - три пулевых ранения - и находится в больнице в Феофании.

Фото обстрелянного авто Шефира и его водителя (facebook.com/UA.National.Police)

Что говорят об обстреле у Зеленского?

В ОП нападение на Шефира связывают с активной политикой президента.

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды [президента]... Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, которые откровенно работают на наших внешних оппонентов", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По факту обстрела машины уже открыто дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Добавим, что нападение на Шефира произошло в селе Лесники в Обуховском районе на улице Ватутина, 168, возле супермаркета АТБ.

Сейчас проводится полицейская спецоперация для розыска злоумышленников. Всех, кто имеет любую информацию об обстоятельствах покушения на жизнь Шефира и его водителя, правоохранители просят сообщать в 102.