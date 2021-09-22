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З'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра

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Київ, Середа 22 вересня 2021 12:00
З'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра Під Києвом стався замах на Сергія Шефіра (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Замах на життя Сергія Шефіра стався у селі Лісники близько 10:00. Авто першого помічника президента Володимира Зеленського обстріляли невідомі, випустивши у машину більше десяти куль.

Всі деталі та перші фото з місця події - у матеріалі Styler далі.

Фото з місця замаху на Шефіра

Світлини обстріляного авто опублікували на Facebook-сторінці Національної поліції України.

На кадрах видно, що кулі влучили у тому числі у лобове скло Audi A8 Шефіра. На щастя, воно було броньованим. Хоча водій отримав травми - три кульові поранення - і перебуває у лікарні в Феофанії.

З'явилися нові фото і відео з місця замаху на ШефіраЗ'явилися нові фото і відео з місця замаху на ШефіраЗ'явилися нові фото і відео з місця замаху на ШефіраЗ'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра

З'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра

З'явилися нові фото і відео з місця замаху на Шефіра

Фото обстріляного авто Шефіра і його водія (facebook.com/UA.National.Police)

Що кажуть про обстріл у Зеленського?

У ОП напад на Шефіра пов'язують з активною політикою президента.

"Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди [президента]... Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави, направленій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

За фактом обстрілу машини уже відкрито справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Додамо, що напад на Шефіра стався у селі Лісники Обухівському районі на вулиці Ватутіна, 168, біля супермаркету АТБ.

Наразі проводиться поліцейська спецоперація для розшуку зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя Шефіра і його водія, правоохоронці просять повідомляти у 102.

Додамо, що до оперативних заходів у справі про замах на Шефіра підключили СБУ.

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Сергій Шефір
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