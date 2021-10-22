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Появились фото обезумевшего от горя Алека Болдуина после гибели оператора-украинки

Автор: Светлана Мащенко

Появились фото 63-летнего актера Алека Болдуина, который на съемках фильма "Ржавчина" застрелил оператора Галину Гатчинс, уроженку украины, а также ранил режиссера-постановщика Джоуэла Соуза.

Снимки разместило издание Santa Fe New Mexican в Twitter.

На одном из кадров актер разговаривает по телефону с кем-то, а на втором - Алек наклонился, упершись руками в колени. Неподдельные эмоции на его лице говорят, что Болдуину очень сложно в этот момент.

"Обезумевший Алек Болдуин после того, как случайно застрелил оператора на съемочной площадке своего нового фильма, и ранил сценариста-режиссера. Как же такое могло случиться?" - написал журналист Пирс Морган.

Фото: Алек Болдуин после трагедии (twitter.com/thenewmexican)

Смотрите ниже видео с места съемок, снятое с дрона уже после случившегося. На кадрах видно оградительную ленту, которую установила полиция на месте смерти девушки.

По роковой случайности, Алек Болдуин играл главную роль в вестерне "Ржавчина". По сценарию персонаж актера - известный преступник Харланд Раст (rust - с английского "ржавчина"), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

Что случилось на съемках фильма

Во время репетиции Алек Болдуин выстрелил из винтовки, которая оказалась заряжена боевыми патронами.

42-летняя Галина Гатчинс умерла в больнице во время срочной операции на желудке, 48-летний режиссер Джоуэл Соуз получил ранение в плечо, ему оказывают помощь.

Коллаж РБК-Украина: Погибшая Галина Гатчинс

Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Ранее мы писали про все подробности трагического инцидента, случившегося в Нью-Мексико.

Также стало известно, кем была оператор-украинка Галина Гатчинс, погибшая на трагических съемках вестерна "Ржавчина".

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Алек Болдуин