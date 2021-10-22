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З'явилися фото збожеволілого від горя Алека Болдуіна після загибелі оператора-українки

Автор: Світлана Мащенко

З'явилися фото 63-річного актора Алека Болдуіна, який на зйомках фільму "Іржа" застрелив оператора Галину Гатчинс, уродженку України, а також поранив режисера-постановника Джоуела Соуза.

Знімки розмістило видання Santa Fe New Mexican в Twitter.

На одному з кадрів актор розмовляє по телефону з кимось, а на другому - Алек нахилився. Непідробні емоції на його обличчі говорять, що Болдуіну дуже складно в цей момент.

"Збожеволілий Алек Болдуін після того, як випадково застрелив оператора на знімальному майданчику свого нового фільму, і поранив сценариста-режисера. Як же таке могло статися?" - написав журналіст Пірс Морган.

Фото: Алек Болдуін після трагедії (twitter.com/thenewmexican)

Дивіться нижче відео з місця зйомок, зняте з дрона вже після того, що сталося. На кадрах видно огороджувальну стрічку, яку встановила поліція на місці смерті дівчини.

За фатальною випадковістю, Алек Болдуін грав головну роль у вестерні "Іржа". За сценарієм персонаж актора - відомий злочинець Харланд Раст (rust - з англійської "іржа"), який дізнається, що його онука-підлітка звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці.

Що сталося на зйомках фільму

Під час репетиції Алек Болдуін вистрілив з гвинтівки, яка виявилася заряджена бойовими патронами.

42-річна Галина Гатчинс померла в лікарні під час термінової операції на шлунку, 48-річний режисер Джоуел Соуз отримав поранення в плече, йому надають допомогу.

Коллаж РБК-Україна: Загибла Галина Гатчинс

Зйомки фільму припинені. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Раніше ми писали про всі подробиці трагічного інциденту, що стався в Нью-Мексико.

Також стало відомо, ким була оператор-українка Галина Гатчинс, загибла на трагічних зйомках вестерну "Іржа".

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Алек Болдуин