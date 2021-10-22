Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок: подробности, фото и видео

Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Предварительно известно, что реквизитная винтовка оказалась заряженной.

Что известно о трагедии - читайте ниже в материале Styler.

42-летнюю украинку, которая работала на съемках вестерна оператором-постановщиком, звали Галина Гатчинс. Девушка - уроженка Украины.

По информации издания Deadline, Галину срочно доставили на вертолете в больницу, но она умерла.

Кроме того был ранен 48-летний режиссер картины Джоуэл Соуз. Он был также госпитализирован каретой скорой помощи с ранением в плечо.

Фото: Кадр со съемок фильма (instagram.com/halynahutchins)

Что произошло во время съемок

"Детективы расследуют, как использовалось огнестрельное оружие и тип снаряда был выпущен. По этому инциденту ведется активное расследование", - рассказали правоохранители.

Известно, что Алек Болдуин - исполнитель главной роли в картине - взвел курок винтовки и произвел несколько выстрелоов во время репетиции. Оружие должно было быть заряжено холостыми, но в нем оказались боевые патроны.

Галина получила ранение в живот и умерла во время экстренной операции на желудке.

Съемки фильма временно приостановили.

Смотрите ниже видео с места событий.

Для справки:

Алек Болдуин - американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони".

Наиболее известен ролями в фильмах: "Биттлджус", "Привычка жениться", "Перл Харбор", "Простые сложности" ,"Все еще Элис" и многие другие.

Не менее скандальна и его личная жизнь: первый яркий брак с Ким Бейсингер, от которой у него взрослая дочь Айрлен. Во втором браке с инструктором Хилари Томас у Болдуина один за другим родилось шестеро детей.

Кем была погибшая украинка

Галине Гатчинс было 42 года, она работала на съемках фильмов в США, сотрудничала со многими знаменитостями.

Фото: Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

Вот последнее видео, которое разместила Галина в своем Instagram. На нем она едет верхом на лошади на съемках фильма.