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Появились фото нововведения в метро Киева: такого еще не было

Автор: Роман Мирончук

В киевском метро появились нововведения

В Киевском метрополитене вводят нововведение, которое должно облегчить передвижение гостей и жителей столицы в подземке. Вагоны поездов переделали и теперь в них есть вертикальные поручни.

Вертикальные поручни установлены напротив дверей. О нововведении рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

"Что вам сказать, держитесь за вертикальный поручень и мчимся дальше!" – написала Макогон.

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Вагон метро с вертикальными поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Большинство пользователей сети радостно восприняли такие новости.

  • Наконец-то;
  • Хорошая идея, но нужно покрасить в яркий цвет, чтобы никто не травмировался;
  • Очень круто;
  • Вот, что карантин делает;
  • Сколько продлится эксперимент? Это надо делать везде;
  • Я конечно прошу прощения, но решение спорное. Метро же все время забито. Зачем палка посередине? Я бы все время травмировалась (с моим счастьем);
  • Такие поручни есть во многих метрополитенах, как дополнительные и это удобно, когда стоишь у дверей. В вагонах, работающих в метро Украины такого не было в конструктиве, хотя был большой запрос. Собственно, для этого и есть тестовый период.
  • В Варшаве и Берлине точно видел такие поручни;
  • Как раз эти поручни очень нужны, такие есть во многих метро. Когда в этом месте стоит толпа, при движении поезда не за что держаться. Они как раз для этого.

Напомним, метро Киева может изменить свою работу после ужесточения карантина.

Ранее появилось новое видео о том, как строят метро на Виноградарь.

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