Появились фото нововведения в метро Киева: такого еще не было

В киевском метро появились нововведения
В Киевском метрополитене вводят нововведение, которое должно облегчить передвижение гостей и жителей столицы в подземке. Вагоны поездов переделали и теперь в них есть вертикальные поручни.
Вертикальные поручни установлены напротив дверей. О нововведении рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.
"Что вам сказать, держитесь за вертикальный поручень и мчимся дальше!" – написала Макогон.
Вагон метро с вертикальными поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)
Большинство пользователей сети радостно восприняли такие новости.
Напомним, метро Киева может изменить свою работу после ужесточения карантина.
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