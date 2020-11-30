З'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не було

У київському метро з'явилися нововведення
У Київському метрополітені вводять нововведення, яке має полегшити пересування гостей та мешканців столиці в підземці. Вагони поїздів переробили і тепер у них є вертикальні поручні.
Вертикальні поручні встановлені навпроти дверей. Про нововведення розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон на своїй сторінці в Facebook.
"Що вам сказати, тримайтеся за вертикальний поручень і мчимо далі!" – написала Макогон.
Вагон метро з вертикальними поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)
Більшість користувачів мережі радісно сприйняли такі новини.
Нагадаємо, метро Києва може змінити свою роботу після посилення карантину.
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