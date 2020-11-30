Появились фото нововведения в метро Киева: такого еще не было
Киев, Понедельник 30 ноября 2020 22:08
Новина українською
Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)
В киевском метро появились нововведения
В Киевском метрополитене вводят нововведение, которое должно облегчить передвижение гостей и жителей столицы в подземке. Вагоны поездов переделали и теперь в них есть вертикальные поручни.
Вертикальные поручни установлены напротив дверей. О нововведении рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.
"Что вам сказать, держитесь за вертикальный поручень и мчимся дальше!" – написала Макогон.
Вагон метро с вертикальными поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)
Большинство пользователей сети радостно восприняли такие новости.
- Наконец-то;
- Хорошая идея, но нужно покрасить в яркий цвет, чтобы никто не травмировался;
- Очень круто;
- Вот, что карантин делает;
- Сколько продлится эксперимент? Это надо делать везде;
- Я конечно прошу прощения, но решение спорное. Метро же все время забито. Зачем палка посередине? Я бы все время травмировалась (с моим счастьем);
- Такие поручни есть во многих метрополитенах, как дополнительные и это удобно, когда стоишь у дверей. В вагонах, работающих в метро Украины такого не было в конструктиве, хотя был большой запрос. Собственно, для этого и есть тестовый период.
- В Варшаве и Берлине точно видел такие поручни;
- Как раз эти поручни очень нужны, такие есть во многих метро. Когда в этом месте стоит толпа, при движении поезда не за что держаться. Они как раз для этого.
Напомним, метро Киева может изменить свою работу после ужесточения карантина.
Ранее появилось новое видео о том, как строят метро на Виноградарь.
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