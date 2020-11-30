Появились фото нововведения в метро Киева: такого еще не было

Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

В киевском метро появились нововведения

В Киевском метрополитене вводят нововведение, которое должно облегчить передвижение гостей и жителей столицы в подземке. Вагоны поездов переделали и теперь в них есть вертикальные поручни.

Вертикальные поручни установлены напротив дверей. О нововведении рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

"Что вам сказать, держитесь за вертикальный поручень и мчимся дальше!" – написала Макогон.

Вагон метро с вертикальными поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Большинство пользователей сети радостно восприняли такие новости.

Наконец-то;

Хорошая идея, но нужно покрасить в яркий цвет, чтобы никто не травмировался;

Очень круто;

Вот, что карантин делает;

Сколько продлится эксперимент? Это надо делать везде;

Я конечно прошу прощения, но решение спорное. Метро же все время забито. Зачем палка посередине? Я бы все время травмировалась (с моим счастьем);

Такие поручни есть во многих метрополитенах, как дополнительные и это удобно, когда стоишь у дверей. В вагонах, работающих в метро Украины такого не было в конструктиве, хотя был большой запрос. Собственно, для этого и есть тестовый период.

В Варшаве и Берлине точно видел такие поручни;

Как раз эти поручни очень нужны, такие есть во многих метро. Когда в этом месте стоит толпа, при движении поезда не за что держаться. Они как раз для этого.

Напомним, метро Киева может изменить свою работу после ужесточения карантина.

Ранее появилось новое видео о том, как строят метро на Виноградарь.