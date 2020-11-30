З'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не було

Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

У київському метро з'явилися нововведення

У Київському метрополітені вводять нововведення, яке має полегшити пересування гостей та мешканців столиці в підземці. Вагони поїздів переробили і тепер у них є вертикальні поручні.

Вертикальні поручні встановлені навпроти дверей. Про нововведення розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Що вам сказати, тримайтеся за вертикальний поручень і мчимо далі!" – написала Макогон.

Вагон метро з вертикальними поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Більшість користувачів мережі радісно сприйняли такі новини.

Нарешті;

Хороша ідея, але треба пофарбувати в яскравий колір, щоб ніхто не травмувався;

Дуже круто;

Ось, що карантин робить;

Скільки триватиме експеримент? Це треба робити скрізь;

Я звичайно перепрошую, але рішення спірне. Метро весь час забито. Навіщо палиця посередині? Я б весь час травмувалася (з моїм щастям);

Такі поручні є у багатьох метрополітенах, як додаткові і це зручно, коли стоїш біля дверей. У вагонах, які працюють в метро України такого не було в конструктиві, хоча був великий запит. Власне, для цього і є тестовий період.

У Варшаві та Берліні точно бачив такі поручні;

Як раз ці поручні дуже потрібні, такі є в багатьох метро. Коли в цьому місці стоїть натовп, при русі поїзда не має за що триматися. Вони якраз для цього.

Нагадаємо, метро Києва може змінити свою роботу після посилення карантину.

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