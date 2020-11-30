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З'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не було

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 22:08
З'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не було
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У київському метро з'явилися нововведення

У Київському метрополітені вводять нововведення, яке має полегшити пересування гостей та мешканців столиці в підземці. Вагони поїздів переробили і тепер у них є вертикальні поручні.

Вертикальні поручні встановлені навпроти дверей. Про нововведення розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Що вам сказати, тримайтеся за вертикальний поручень і мчимо далі!" – написала Макогон.

З'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не булоЗ'явилися фото нововведення в метро Києва: такого ще не було

Вагон метро з вертикальними поручнями (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Більшість користувачів мережі радісно сприйняли такі новини.

  • Нарешті;
  • Хороша ідея, але треба пофарбувати в яскравий колір, щоб ніхто не травмувався;
  • Дуже круто;
  • Ось, що карантин робить;
  • Скільки триватиме експеримент? Це треба робити скрізь;
  • Я звичайно перепрошую, але рішення спірне. Метро весь час забито. Навіщо палиця посередині? Я б весь час травмувалася (з моїм щастям);
  • Такі поручні є у багатьох метрополітенах, як додаткові і це зручно, коли стоїш біля дверей. У вагонах, які працюють в метро України такого не було в конструктиві, хоча був великий запит. Власне, для цього і є тестовий період.
  • У Варшаві та Берліні точно бачив такі поручні;
  • Як раз ці поручні дуже потрібні, такі є в багатьох метро. Коли в цьому місці стоїть натовп, при русі поїзда не має за що триматися. Вони якраз для цього.

Нагадаємо, метро Києва може змінити свою роботу після посилення карантину.

Раніше з'явилося нове відео про те, як будують метро на Виноградар.

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