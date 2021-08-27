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Появились фото "капсульных плацкартов" от Укрзализныци: как в Японии!

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця представила новые плацкартные вагоны после капитального ремонта. Их показали на выставке подвижного состава в Киеве.

Как выглядят абсолютно новые плацкартные вагоны, в которых еще никогда не ездили пассажиры УЗ (но скоро смогут прокатиться) - смотрите ниже в материале Styler.

Чем отличаются новые "плацкарты"?

Первое, что сразу бросается в глаза - боковые места в этих вагонах оснастили специальной шторкой, которая позволит хоть немного уединиться.

Возле каждого места теперь есть розетка и светильник. Также есть специальное отверстие для подачи свежего воздуха, что-то вроде мини-кондиционера. Также вверху установили специальный экран с кнопкой вызова проводника. Тут предусмотрено показывать скорость поезда и карта местности.

Отметим, что пока что это прототип поезда, решение о его введение в эксплуатацию будет приниматься позже.

Обновленный плацкарт (фото: РБК-Украина)

Новые плацкартные вагоны от Укрзализныци (фото: facebook.com/sasko.laps)

Вагоны, как в Японии

Кстати, подобные поезда курсируют Японией. Вагоны в них затянуты ковровым покрытием и поделены невысокими перегородками на одиночные секции. На них можно не только сидеть, но и лежать, вытянувшись в полный рост. Длина места - два метра, что позволяет лечь даже очень высокому человеку.

Для каждого человека предусмотрен столик и светильник, чтобы читать. Правда, пассажирам не предлагают подушек. Кстати, в таких вагонах есть услуга принять душ, но за нее придется заплатить.

В таких вагонах царит чистота. Посмотрим, будет ли она соблюдаться в Украине так, как в Японии.

Как мы ранее писали, на вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд.

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Укрзализныця