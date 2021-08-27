З'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці: як в Японії!

Чим відрізняються нові "плацкарти"?

Перше, що відразу впадає в очі - бокові місця в цих вагонах оснастили спеціальною шторкою, яка дозволить хоч трохи усамітнитися.

Біля кожного місця тепер є розетка і світильник. Також є спеціальний отвір для подачі свіжого повітря, щось на зразок міні-кондиціонера. Також вгорі встановили спеціальний екран з кнопкою виклику провідника. Тут передбачено показувати швидкість поїзда і карта місцевості.

Відзначимо, що поки що це прототип поїзда, рішення про його введення в експлуатацію буде прийматися пізніше.

Оновлений плацкарт (фото: РБК-Україна)

Нові плацкартні вагони від Укрзалізниці (фото: facebook.com/sasko.laps)

Вагони, як в Японії

До речі, схожі поїзди курсують Японією. Вагони в них затягнуті килимовим покриттям і поділені невисокими перегородками на одиночні секції. На них можна не тільки сидіти, але і лежати, витягнувшись в повний зріст. Довжина місця - два метри, що дозволяє лягти навіть дуже високій людині.

Для кожної людини передбачений столик і світильник, щоб читати. Щоправда, пасажирам не пропонують подушок. До речі, в таких вагонах є послуга прийняти душ, але за неї доведеться заплатити.

У таких вагонах панує чистота. Подивимося, чи буде вона дотримуватися в Україні так, як в Японії.