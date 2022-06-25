Появились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехал

Каждый из этих автомобилей - это чья-то разрушенная жизнь, ведь таким образом захватчики отбирают у людей возможность уехать из города.

Мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе.

"Мариуполь превратился в аналог Детройта после кризиса. Но если там коллапс произошел из-за остановки производства, то наш город превратили в руины целенаправленно. Русские убийцы принесли войну, разрушение и смерть. Не простим!" - говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что почти все машины были расстреляны или иным образом повреждены.

Кладбище авто в Мариуполе (t.me/mariupolrada/10038)