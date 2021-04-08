Появились "апокалиптические" фото и видео из метро Киева в локдаун

По словам нашего корреспондента, на четвертый день локдауна в Киевском метрополитене людей стало еще меньше.

На фото и видео ниже - станция метро "Выставочный центр". Как видно, платформы совершенно пустые.

Как видим из кадров, сделанных в вагоне поезда, метрополитеном пользуется крайне мало пассажиров.

Не густо из желающих проехаться "подземкой" и на переходе со станции метро "Площадь Льва Толстого" на станцию "Дворец спорта".

А вот, собственно, и сама станция метро "Дворец спорта".

Напомним, что локдаун в Киеве был введен с 5 апреля и предварительно будет действовать до 16-го. Закрытие метро стало одним из главных ограничений. Пассажиров туда пускают лишь по специальным пропускам при предъявлении служебного удостоверения. Пользоваться метрополитеном могут лишь сотрудники критической инфраструктуры.