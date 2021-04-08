З'явилися "апокаліптичні" фото та відео з метро Києва в локдаун

За словами нашого кореспондента, на четвертий день локдауну в Київському метрополітені людей стало ще менше.

На фото і відео нижче - станція метро "Виставковий центр". Як видно, платформи зовсім порожні.

Як бачимо з кадрів, зроблених у вагоні поїзда, метрополітеном користується вкрай мало пасажирів.

Не густо з охочийхпроїхатися "підземкою" і на переході зі станції метро "Площа Льва Толстого" на станцію "Палац спорту".

А ось, власне, і сама станція метро "Палац спорту".

Нагадаємо, що локдаун в Києві був введений з 5 квітня і буде діяти до 16-го. Закриття метро стало одним з головних обмежень. Пасажирів туди пускають лише за спеціальними перепустками при пред'явленні службового посвідчення. Користуватися метрополітеном можуть лише співробітники критичної інфраструктури.