Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно
В метро Киева сделали заявления об изменениях в работе на время локдауна в столице. Такое решение в Киевском метрополитене приняли из-за значительного уменьшения пассажиропотока, ведь попасть в подземку с 5 апреля можно только по специальному пропуску.
Подробности рассказали в пресс-службе метрополитена в среду, 7 апреля.
Согласно статистическим данным, 5 апреля подземкой воспользовались 152 тысячи пассажиров. На следующий день - 6-го апреля - уже 210 тысяч. При этом среднесуточный пассажиропоток в обычные дни составляет до миллиона пассажиров.
Из-за этого в метрополитене решили подкорректировать график движения на время локдауна, который предварительно будет длиться до 16 апреля. Вероятно, имеется в виду, что поезда станут курсировать реже. Это позволит предприятию сэкономить.
"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - заявили в пресс-службе метро.
Напомним, что с 5 по 16 апреля проезд в метро осуществляется только по специальным пропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.
Тем временем Киевский метрополитен закрыл ряд вестибюлей.
Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:
- "Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");
- "Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");
- "Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");
- "Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");
- "Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)
- "Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")
- "Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
- "Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)
- "Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
- "Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)
- "Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");
- "Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");
- "Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");
- "Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");
- "Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");
- "Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");
- "Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);
- "Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");
- "Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");
- "Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");
- "Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");
- "Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");
- "Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.
Станции, в которых вестибюль только один, продолжают работать в обычном режиме.
Ранее мы писали, что в метрополитене во второй день локдауна абсолютно пусто, при этом на дорогах сумасшедшие пробки и много ДТП.