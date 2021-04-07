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Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 16:58
Метро Киева из-за локдауна вносит важные изменения: что известно Фото: Метро Киева из-за локдауна изменит график (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева сделали заявления об изменениях в работе на время локдауна в столице. Такое решение в Киевском метрополитене приняли из-за значительного уменьшения пассажиропотока, ведь попасть в подземку с 5 апреля можно только по специальному пропуску.

Подробности рассказали в пресс-службе метрополитена в среду, 7 апреля.

Согласно статистическим данным, 5 апреля подземкой воспользовались 152 тысячи пассажиров. На следующий день - 6-го апреля - уже 210 тысяч. При этом среднесуточный пассажиропоток в обычные дни составляет до миллиона пассажиров.

Из-за этого в метрополитене решили подкорректировать график движения на время локдауна, который предварительно будет длиться до 16 апреля. Вероятно, имеется в виду, что поезда станут курсировать реже. Это позволит предприятию сэкономить.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - заявили в пресс-службе метро.

Напомним, что с 5 по 16 апреля проезд в метро осуществляется только по специальным пропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

Тем временем Киевский метрополитен закрыл ряд вестибюлей.

Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:

  • "Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");
  • "Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");
  • "Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");
  • "Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");
  • "Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)
  • "Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")
  • "Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
  • "Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)
  • "Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
  • "Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)
  • "Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");
  • "Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");
  • "Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");
  • "Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");
  • "Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");
  • "Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");
  • "Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);
  • "Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");
  • "Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");
  • "Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");
  • "Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");
  • "Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");
  • "Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.

Станции, в которых вестибюль только один, продолжают работать в обычном режиме.

Ранее мы писали, что в метрополитене во второй день локдауна абсолютно пусто, при этом на дорогах сумасшедшие пробки и много ДТП.

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