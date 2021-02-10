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З'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в Києві

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 15:08
З'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в Києві Яка ситуація на дорогах у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві серйозні ускладнення з рухом громадського транспорту - тролейбусів, автобусів, трамваїв. Ситуація загострилася ще з вечора 7 лютого через сильний снігопад, який безперервно тривав протягом доби. Вранці, 10 лютого в Київпастрансі заявили, що транспорт буде курсувати без графіка руху.

Про ситуацію з громадським транспортом на дорогах оперативно інформує Telegram-канал "Київпастрансу".

Сніг час від часу йшов 9 і 10 лютого - комунальники ледь справляються, адже за три доби випало 35 сантиметрів снігу.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку зі складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху", - повідомили в транспортній службі.

Зранку 10 лютого в Київпастрансі постійно повідомляють про затримки громадського транспорту.

З'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в КиєвіЗ'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в КиєвіЗ'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в КиєвіЗ'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в КиєвіЗ'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в Києві

В Києві проблеми з громадським транспортом (скрін: t.me/kyivpasstrans)

Зазначимо, що "Укравтодор" допоміг розчищати столичні траси від наслідків негоди. Увечері 9 лютого у відомстві повідомили, що вже зняли обмеження на рух вантажного транспорту на головних під'їзних дорогах до Києва. Втім, великогабаритний транспорт все ще не допускають.

Раніше ми писали, що на Одеській трасі при в'їзді в Київ утворився величезний затор з машин, які прямують до столиці.

Крім того вранці, 10 лютого, у метро Києва стався колапс, також пов'язаний з негодою.

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