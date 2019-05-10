Повышенная ранимость: самые обидчивые знаки Зодиака

Каждый человек по-своему реагирует на обиду. Некоторые быстро забывают и прощают своего обидчика, а некоторые могут затаить негатив надолго и выплеснуть его только при удобном случае. Астрологи утверждают, что повышенная ранимость зависит от того, под каким знаком Зодиака родился человек и назвали самые нежных из них.

Рыбы очень сложные натуры и переживают по любому поводу. Они могут обидеться на незначительную фразу, но не расскажут даже близким, что их тревожит. Они накапливают внутри свои обиды и доводят себя до стресса и даже депрессии. Представителей этого знака стоит беречь и, если что-то их гложет – обязательно выспросить.

Водолеи могут жутко обидеться, если им не верят. Они начнут доказывать, что достойны доверия, хотя внешне не покажут, что им сделали больно. Жуткая обида может привести к тому, что они перестанут общаться со своим обидчиком на долгое время. Выпросить у них прощение очень сложно.

Знаки Зодиака, у которых тяжело просить прощения (pixabay.com)

Козерогам очень важно знать, что их уважают, любят и ценят. Пренебрежительное или равнодушное отношение может загнать их в депрессию. Также Козероги обижаются, когда кто-то сомневается в их исключительности и уникальности. Они воспринимают это как личное оскорбление и простым извинением тут отделаться будет сложно.

Раки могут обидеться на какое-нибудь незначительное высказывание. Они начинают дуться и тогда оппоненту придется тщательно подбирать слова, чтобы снова расположить их к себе. Во время извинения важна интонация, взгляд, слова и даже жесты, иначе Раки не будут верить в искреннее раскаяние.

У Тельцов очень богатое воображение и обиду им можно нанести любой мелочью. Они могут отреагировать на простую фразу и раздуть ее до размеров слона. Фраза "сам придумал – сам обиделся" – это именно про Тельца. Извиняться нужно очень осторожно, так как у Тельца собственное представление о том, как оно должно звучать. Представители этого знака очень эмпатичны и моментально чувствуют неискренность.

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