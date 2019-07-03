Повышение зарплаты и карьерный рост: астролог рассказал, кому очень повезет совсем скоро

Астрологический прогноз на июль 2019 для представителей всех знаков Зодиака дал знаменитый Павел Глоба. Гороскоп карьеры от специалиста сулит скорый успех на работе для некоторых знаков. Что нужно делать для того, чтобы карьера пошла вверх, а финансовое положение значительно улучшилось - читайте в этом гороскопе.

Стрелец

В ближайшее время Стрельцам придется быстро менять планы и вертеться как белка в колесе. Самое важное в это время - сосредоточиться и ничего не забыть. Но все это пойдет только на благо. В ближайшую неделю у вас возможны командировки, которые не только будут увлекательными, но и поспособствуют улучшению материального положения обладателей этого знака Зодиака. Пятница (5 июля) и в начале следующей (8,9 июля) - хорошие дни для обсуждения новых идей с начальством. И эти встречи с боссами принесут свои очень приятные дивиденды.

Рак

Для Раков наступает просто сказочное время. Повышение заработной платы, стремительное движение вверх по карьерной лестнице - это все сулят вам звезды в ближайшие дни. Помимо того, что вам будет фартить на работе, вы сумеете очень хорошо отдохнуть от рутины серых будней. Главное, настойчиво продвигайтесь к цели, невзирая на мелкие трудности. А еще, не обращайте внимания на советы недоброжелателей. А их немало среди людей, которые вас окружают, но с которыми вы не очень близко общаетесь.

Весы

Для Весов в ближайшие дни работа - приоритет. Но карьера и доход будут зависеть исключительно от того, с каким настроением вы ее исполняете. Поэтому действуйте с улыбкой. Да, некоторые планы придется изменить, жизнь будет корректировать их по-своему. Но звезды уверены, что "терпение и труд все перетрут". Поднапрягитесь несколько дней и потом спокойно пожинайте плоды своих деяний. Знаете поговорку: "Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя"?

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