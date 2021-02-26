Повышение пенсий, новые тарифы и переход на летнее время: что ждет Украину в марте

Самыми главными событиями марта 2021 года станет вакцинация населения от коронавируса, а также индексация пенсий. Однако первый месяц весны принесет украинцам еще много нововведений и изменений в разных сферах жизни.

Что изменится в Украине в марте – читайте в материале Styler.

Пенсии

С 1 марта начнется индексация пенсий, и выплаты повысятся в среднем на 11%. Повышение пенсий составит от минимальных 100 гривен до 308 гривен. В первую очередь будут пересмотрены выплаты для тех, кто получает пенсию по выслуге лет, по утрате кормильца и инвалидности. Лицам, у которых есть необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – начнут выплачивать 2200 гривен.

Не получат доплату:

Те, кто получает социальную пенсию

Пенсионеры, которые пошли на отдых в 2021 году

Военные пенсионеры, судьи и прокуроры

Бывшие государственные служащие, если их пенсия превышает пенсию по возрасту

Коммунальные тарифы

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Часть поставщиков уже начала снижать цены ниже граничной отметки и газ у некоторых компаний стоит от 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Цены на тепло и горячую воду для населения менять не будут до конца отопительного сезона.

Цена на электроэнергию до конца марта будет оставаться прежней. С января был отменен льготный тариф на первые 100 кВт и для населения действует единый тариф – в 1,68 гривны за кВт. Часть населения получит компенсацию за повышение тарифа - это коснется тех, у кого установлено электроотопление.

Цены на железнодорожные билеты

С 1 марта цена на железнодорожные билеты вырастет на 2%. Это повышение плановое и в Укрзализныце анонсировали ежемесячное повышение тарифов до конца года – по 2% в месяц.

Цены на продукты

Эксперты прогнозируют снижение цен на популярные продукты в марте. Это коснется яиц, которые сильно взлетели в цене в начале года.

А вот хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло – скорее всего подорожают в среднем на 5%.

Доступная ипотека

В марте начнет действовать государственная программа ипотеки – банки начнут выдавать кредиты на покупку жилья под 7% годовых. Такой кредит можно будет получить сроком на 20 лет с минимальным первым взносом в 15% стоимости. Максимальная сумма кредита – до 2 млн гривен.

Регистрация на вакцинацию от коронавируса

В Украине записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса можно с 1 марта. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія", позвонив в контакт-центр Минздрава, или через семейного врача.

Дополнительный выходной и переход на летнее время

В марте украинцы получат дополнительный выходной день – в понедельник, 8 марта. В связи с Международным женским днем. Таким образом получится длинный уик-энд: 6, 7 и 8 марта.

В ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 ночи нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.