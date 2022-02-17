Повышают либидо и настроение: диетолог назвала лучшие продукты-афродизиаки

Афродизиаки - согласно данным FDA, это вещества, которые могут вызвать или усилить сексуальное желание и способствовать сексуальной активности. Замечали, что после употребления некоторых блюд и напитков наше настроение меняется, повышается либидо?
Диетолог Ольга Безуглая рассказала в Instagram, как это работает, а также посоветовала лучшие продукты-афродизиаки.
Если смотреть с позиций научных подтверждений, то действие некоторых продуктов-афродизиаков может объясняться за счет влияния на кровеносные сосуды, улучшая приток к частям тела, либо за счет достаточного количества антиоксидантов и микроэлементов и веществ, действующих на наше настроение.
Так, например, долгое время считалось, что самый главный продукт, усиливающий сексуальное влечение, - это шоколад. Исследования показали, что какао может увеличить кровоток там, где необходимо.
Но когда была изучена его прямая связь с сексуальным желанием, не было найдено никаких доказательств в поддержку его использования в качестве афродизиака, хотя для улучшения настроения все же функция доказана.
Но все же, чем можем разнообразить рацион сегодня?
Некоторые продукты могут повышать сексуальное влечение (фото: freepik.com)
Но если рассматривать данное действие в долгосрочной перспективе, то здесь все же правда на стороне здорового и сбалансированного питания + качественного сна и главное - отсутствие голода.
На самом деле, может оказаться, что любая пища может обладать качествами афродизиака. Здоровое питание, в составе которого есть рыба, морепродукты, мясо, орехи, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, по результатам многих исследований помогает поддерживать функцию нервной системы, нормальный кровоток, баланс гормонов и прекрасный уровень сексуальной активности.
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