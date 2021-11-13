Что повышает развитие рака: ученые заявили о мутации гена

Так, ген UTX играет жизненно важную роль, ведь управляет образованием так называемого "конденсата" внутри клеток для предотвращения онкологии.

Поэтому клетка становится уязвимой, когда в ней перестают образовываться "капельки". По словам ученых, такая защита образуется из материала в ячейках самих клеток.

"Образуясь, капли контролируют активность хроматина, генетического материала, содержащегося в хромосомах. Это в свою очередь обеспечивает эффективные и правильные модификации и взаимодействия хроматина для организации правильной программы транскрипции, что подавляет опухоль", – говорят исследователи.

Кроме того, они заявили, что этой мутации больше подвержены мужчины.

Также разрушение или изменение этих "капель" может сильно повлиять на то, как наши клетки борются с раком.

"Формирование правильных "капель" будет механизмом, который будет поддерживать здоровье клеток", - отметили ученые.

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