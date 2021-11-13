Що підвищує розвиток раку: вчені заявили про мутацію гена

Так, ген UTX відіграє життєво важливу роль, адже керує утворенням так званого "конденсату" усередині клітин для запобігання онкології.

Тому клітина стає вразливою, коли в ній перестають утворюватися "крапельки". За словами вчених, такий захист утворюється з матеріалу в осередках самих клітин.

"Утворюючись, краплі контролюють активність хроматину, генетичного матеріалу, що міститься в хромосомах. Це своєю чергою, забезпечує ефективні та правильні модифікації та взаємодії хроматину для організації правильної програми транскрипції, що пригнічує пухлину", – кажуть дослідники.

Окрім того, вони заявили, що до цієї мутації більше схильні чоловіки.

Також руйнація, або зміна цих "крапель" може сильно вплинути на те, як наші клітини борються з раком.

"Формування правильних "крапель" буде механізмом, який підтримуватиме здоров'я клітин", – зазначили вчені.

Як вберегтися від раку