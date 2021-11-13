Что повышает развитие рака: ученые заявили о мутации гена
В организме человека во время мутации ген под названием UTX нарушает способность клеток подавлять раковые опухоли естественным путем. В частности, речь идет о неспособности клеток производить защиту, против развития онкологии.
Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии в США провели исследование, которое показало, что такая мутация гена делает организм уязвимым к раку, пишет Drug target review.
Так, ген UTX играет жизненно важную роль, ведь управляет образованием так называемого "конденсата" внутри клеток для предотвращения онкологии.
Поэтому клетка становится уязвимой, когда в ней перестают образовываться "капельки". По словам ученых, такая защита образуется из материала в ячейках самих клеток.
"Образуясь, капли контролируют активность хроматина, генетического материала, содержащегося в хромосомах. Это в свою очередь обеспечивает эффективные и правильные модификации и взаимодействия хроматина для организации правильной программы транскрипции, что подавляет опухоль", – говорят исследователи.
Кроме того, они заявили, что этой мутации больше подвержены мужчины.
Также разрушение или изменение этих "капель" может сильно повлиять на то, как наши клетки борются с раком.
"Формирование правильных "капель" будет механизмом, который будет поддерживать здоровье клеток", - отметили ученые.
Как уберечься от рака
- Для начала необходимо бросить курить. 22% онкобольных людей в мире умирают от рака, который возник вследствие курения. А отказавшись от курения, вы уменьшаете риск рака на 70%;
- Откажитесь от алкоголя. Безопасной для здоровья дозы алкоголя вообще не существует. Но существует прямая зависимость риска рака от доз алкоголя: чем больше спиртных напитков вы употребляете, тем выше становится риск рака;
- Здоровый образ жизни. Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, а также правильное питание – это те простые вещи, которые спасают жизни. Доказано, что существует связь между избыточным весом, ожирением и многими типами рака – пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек;
- Профилактика инфекционных болезней. Нередко рак возникает вследствие инфекционных заболеваний. Вирусный гепатит B и С может привести к развитию рака печени, бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка;
- Профилактические осмотры. Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Поэтому осмотры стоит проходить каждый год.
Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, какой повседневный продукт увеличивает вероятность развития рака.
Также мы писали, что ученые назвали группу крови, наиболее подверженную агрессивному типу рака.