Що підвищує розвиток раку: вчені заявили про мутацію гена

У організмі людини під час мутації ген під назвою UTX порушує здатність клітин пригнічувати ракові пухлини природним шляхом. Зокрема, йдеться про нездатність клітин виробляти захист, проти розвитку онкології.

Вчені з Медичної школи Університету Вірджинії у США провели дослідження, яке показало, що така мутація гену робить організм уразливим до раку, пише Drug target review.

Так, ген UTX відіграє життєво важливу роль, адже керує утворенням так званого "конденсату" усередині клітин для запобігання онкології.

Тому клітина стає вразливою, коли в ній перестають утворюватися "крапельки". За словами вчених, такий захист утворюється з матеріалу в осередках самих клітин.

"Утворюючись, краплі контролюють активність хроматину, генетичного матеріалу, що міститься в хромосомах. Це своєю чергою, забезпечує ефективні та правильні модифікації та взаємодії хроматину для організації правильної програми транскрипції, що пригнічує пухлину", – кажуть дослідники.

Окрім того, вони заявили, що до цієї мутації більше схильні чоловіки.

Також руйнація, або зміна цих "крапель" може сильно вплинути на те, як наші клітини борються з раком.

"Формування правильних "крапель" буде механізмом, який підтримуватиме здоров'я клітин", – зазначили вчені.

Як вберегтися від раку