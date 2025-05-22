Повстання машин: як ШІ довів до бідності свого прихильника-програміста

Поки експерти прогнозують, що штучний інтелект дуже скоро писатиме увесь програмний код, багато програмістів вже відчувають наслідки цих змін. Один із них - американець Шон Кей, який втратив роботу через ШІ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Fortune розповідає історію, яка зараз може статися майже з кожним робітником у сфері IT.

Невидимий для рекрутерів

42-річний програміст Шон Кей втратив роботу і його колишня зарплата у 150 тисяч доларів зникла разом із посадою. Для Кея скорочення - не новина: він втрачав роботу під час фінансової кризи 2008 року і знову - під час пандемії.

Та раніше йому вдавалося швидко повернутися в професію. Цього ж разу все інакше - на очах відбувається революція, спричинена ШІ. І вона змінює правила гри для всіх у галузі.

Попри 20-річний досвід і диплом з комп’ютерних наук, Кей надіслав близько 800 заявок і отримав менше 10 запрошень на співбесіду. До того ж, частину з них проводив не людина, а штучний інтелект.

"Я відчуваю себе абсолютно невидимим", - розповідав він. - "Мене не бачать. Мене фільтрують ще до того, як мою заявку побачить людина". Хоча побоювання щодо того, що ШІ замінить людську працю, існували вже давно, 42-річний чоловік вважає, що його історія - лише початок "соціального та економічного катастрофічного цунамі".

"Велике витіснення вже давно розпочалось", - пише він у своєму блозі на Substack. І поки суспільство не запропонує реальних рішень, ситуація лише погіршуватиметься.

У близькому майбутньому ШІ може замінити більшість працівників у комп'ютерній галузі (фото: Freepik.com)

Від гарної зарплати - до життя в трейлері

Його остання робота була пов’язана з метавсесвітом - перспективним напрямом, який затьмарив ChatGPT. Тепер Шон живе в невеликому трейлері у центральній частині штату Нью-Йорк і змушений вигадувати нові способи заробітку.

Він підробляє доставкою замовлень через DoorDash, а також продає побутові речі на eBay - старі ноутбуки чи меблі. Усе це приносить лише кілька сотень доларів. Кей думав отримати сертифікат у сфері ІТ чи водійське посвідчення вантажівки (CDL), але обидва варіанти виявилися фінансово недоступними.

"Я не злюсь на ШІ, я злюсь на бізнес-мислення"

Попри все, що сталося, Шон не втрачає надії й не винить ШІ у своїй біді. Він досі вважає себе "AI maximalist", тобто прихильником ШІ.

"Якщо штучний інтелект справді може зробити роботу краще за мене, я не збираюся жалітись, що він мене замінив, бо не має "людського дотику"", - каже Кей. Те, що його дійсно засмучує, - це бажання компаній просто заощадити, скоротивши персонал.

Замість того щоб використовувати ШІ як потужне доповнення, роботодавці просто звільняють людей. "Люди мислять по-старому: якщо одну людину можна залишити замість десятьох - скоротимо дев’ятьох", - пояснює він. - "А треба мислити інакше: залишаємо десятьох і робимо в тисячу разів більше".