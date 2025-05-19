Як штучний інтелект допомагає заощадити час уже сьогодні: 5 ефективних прийомів

ШІ часто сприймається як модне слово, яке компанії використовують, щоб зробити продукти та послуги привабливішими. Хоча не всі функції ШІ виявляються корисними, існують сервіси ШІ, на які можна покладатися щодня, і які дійсно підвищують ефективність і продуктивність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Gemini в роботі

Gemini значно прискорює робочий процес: допомагає створювати виразніші заголовки, вигадувати свіжі та цікаві теми, коригувати текст на наявність помилок.

Також використовується для швидкого аналізу довгих документів, щоб скласти стислий зміст або виділити потрібну інформацію - економиться маса часу, який раніше йшов на ручний перегляд файлів.

Створено спеціальний набір Gem для цих цілей, що ще сильніше спрощує роботу. Після завантаження чернетки або ідеї Gemini відразу розуміє, що потрібно робити. Крім написання текстів, інструмент корисний і в інших проєктах - допомагає в організації та плануванні.

Хоча всі завдання можна виконати вручну, швидкість роботи з Gemini робить його незамінним інструментом.

Gemini значно прискорює робочий процес (фото: Android Authority)

NotebookLM

Замість того щоб щоразу шукати паперові інструкції до будь-чого або гортати їхні сторінки в пошуках потрібної інформації, ваші всі документи можуть бути зібрані в одному цифровому місці - у сервісі NotebookLM.

Щоб знайти відповідь на запитання, достатньо ввести запит - і потрібна інформація з'являється миттєво. Це значно економить час і усуває стрес, пов'язаний із пошуком потрібного розділу в паперових документах.

Сервіс буде корисний не тільки для зберігання інструкцій, а й для навчання, роботи та організації повсякденних справ. Безкоштовна версія доступна всім користувачам, а розширені можливості входять у підписку Google One AI Premium.

Зручне зберігання інструкцій і документів за допомогою NotebookLM (фото: Android Authority)

Інтеграція Gemini з Gmail

Gemini тісно інтегрований із сервісами Google, особливо з Gmail. Часто виникає необхідність швидко знайти конкретний лист або вкладення, і тут інтеграція відіграє ключову роль.

Можливість використовувати Gemini прямо в інтерфейсі або через бічну панель у Gmail дає змогу, наприклад, знайти потрібний файл за запитом на кшталт: "Знайди файл, який надіслав [ім'я користувача] минулого тижня". Результат - миттєвий, без ручного пошуку в сотнях листів.

Можна запитувати останній лист від конкретної людини, список усіх вхідних за день або короткий зміст довгого листа. Це суттєво економить час.

На старті інтеграція працювала не завжди стабільно, але відтоді істотно покращилася і стала набагато надійнішою.

Інтеграція Gemini з Gmail просто необхідна (фото: Android Authority)

Gemini Live

Gemini також корисний в особистих проектах. Під час вивчення нової теми, особливо складної, зручно використовувати голосовий інтерфейс Gemini Live.

Після тривалого дня, насиченого друкованою роботою, бажання друкувати знижується. А під час глибокого занурення в тему, наприклад, фондового ринку, виникає багато уточнюючих запитань. Голосове спілкування з ШІ дає змогу навчатися набагато швидше, ніж під час набору тексту.

Gemini Live вирізняється природністю: можна переривати, ставити уточнювальні запитання, вносити корективи - все відбувається плавно і зрозуміло. Відповіді зазвичай дуже докладні. Досить просто розслабитися і почати бесіду, не встаючи з дивана. Такий формат дає змогу швидше засвоювати інформацію порівняно з традиційним пошуком.

Істотний мінус - слабка підтримка інших мов, крім англійської. Також можливі помилки у відповідях, адже ШІ подає інформацію впевнено, навіть якщо вона невірна. Однак це властиво і звичайному пошуку - тому рівень надійності можна порівняти.

Gemini Live вирізняється природністю (фото: Android Authority)

Magic Editor

Фотографії, особливо в подорожах, часто псують сторонні люди в кадрі. Зробити знімок на тлі пам'ятки без зайвих облич - завдання не з простих.

Раніше потрібно було використовувати професійні програми, як-от Photoshop, що забирало багато часу і вимагало навичок.

Тепер, завдяки Magic Editor від Google, досить відкрити фото, вибрати потрібний об'єкт, який заважає, і видалити його дотиком. Наприклад, отримати знімок біля Лондонського мосту без натовпу людей.

Інструмент не ідеальний: бувають помилки, особливо на складних зображеннях, але в більшості випадків працює чудово і економить багато часу.

Magic Editor (фото: Android Authority)