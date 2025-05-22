Восстание машин: как ИИ довел до бедности своего сторонника-программиста

Пока эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект очень скоро будет писать весь программный код, многие программисты уже ощущают последствия этих изменений. Один из них - американец Шон Кей, который потерял работу из-за ИИ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Fortune рассказывает историю, которая сейчас может произойти почти с каждым работником в сфере IT.

Невидимый для рекрутеров

42-летний программист Шон Кей потерял работу и его прежняя зарплата в 150 тысяч долларов исчезла вместе с должностью. Для Кея сокращения - не новость: он терял работу во время финансового кризиса 2008 года и снова - во время пандемии.

Но раньше ему удавалось быстро вернуться в профессию. На этот раз все иначе - на глазах происходит революция, вызванная ИИ. И она меняет правила игры для всех в отрасли.

Несмотря на 20-летний опыт и диплом по компьютерным наукам, Кей отправил около 800 заявок и получил менее 10 приглашений на собеседование. К тому же, часть из них проводил не человек, а искусственный интеллект.

"Я чувствую себя абсолютно невидимым",- рассказывал он. - "Меня не видят. Меня фильтруют еще до того, как мою заявку увидит человек". Хотя опасения относительно того, что ИИ заменит человеческий труд, существовали уже давно, 42-летний мужчина считает, что его история - лишь начало "социального и экономического катастрофического цунами".

"Большое вытеснение уже давно началось",- пишет он в своем блоге на Substack. И пока общество не предложит реальных решений, ситуация будет только ухудшаться.

В ближайшем будущем ИИ может заменить большинство работников в компьютерной отрасли (фото: Freepik.com)

От хорошей зарплаты - к жизни в трейлере

Его последняя работа была связана с метавселенной - перспективным направлением, которое затмило ChatGPT. Теперь Шон живет в небольшом трейлере в центральной части штата Нью-Йорк и вынужден придумывать новые способы заработка.

Он подрабатывает доставкой заказов через DoorDash, а также продает бытовые вещи на eBay - старые ноутбуки или мебель. Все это приносит всего несколько сотен долларов. Кей думал получить сертификат в сфере ИТ или водительское удостоверение грузовика (CDL), но оба варианта оказались финансово недоступными.

"Я не злюсь на ИИ, я злюсь на бизнес-мышление"

Несмотря на все, что произошло, Шон не теряет надежды и не винит ИИ в своей беде. Он до сих пор считает себя "AI maximalist", то есть сторонником ИИ.

"Если искусственный интеллект действительно может сделать работу лучше меня, я не собираюсь жаловаться, что он меня заменил, потому что не имеет "человеческого прикосновения"", - говорит Кей. То, что его действительно расстраивает, - это желание компаний просто сэкономить, сократив персонал.

Вместо того чтобы использовать ИИ как мощное дополнение, работодатели просто увольняют людей. "Люди мыслят по старинке: если одного человека можно оставить вместо десяти - сократим девятерых", - объясняет он. - "А надо мыслить иначе: оставляем десятерых и делаем в тысячу раз больше".