Повод для коррупции: Комаровский резко высказался о перчатках в период пандемии (видео)

Евгений Комаровский (фото: 1facebook.com/uakomar)

Евгений Комаровский рассказал о плюсах и минусах ношения перчаток во время карантина из-за коронавируса

Евгений Комаровский высказался о ношении одноразовых перчаток в период пандемии коронавируса и прокомментировал соответствующие требования властей для граждан некоторых стран или городов.

Доктор высшей категории довольно эмоционально рассказал в своем новом видео о плюсах и минусах такого решения и для чего нужны перчатки, которые мы надеваем на руки в качестве обязательного условия выхода из дома.

"Давайте расставим точки над "і". Мы все знаем, что если на руке находится вирус - мы коснулись инфицированного предмета или выделений человека - и мы этой рукой прикоснемся к слизистой оболочке рта, носа или глаза, то таким образом возможно инфицироваться. Если у нас на руку надета перчатка, и мы прикоснулись к соплям или слюне инфицированного коронавирусом, то мы с таким же успехом можем прикоснуться ко рту и слизистой оболочке. И что это изменит, совершенно непонятно?" - отметил Комаровский.

Известный педиатр и телеведущий обратил внимание, что медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть совершенно конкретные показания: защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека. И таким образом защититься от болезней, которые передаются с помощью крови.

Комаровский признался, что не понимает, зачем нужны перчатки рядовому человеку, который вышел в магазин. Люди должны не забывать мыть руки.

Также доктор высказал предположения, что на самом деле требования о перчатках может стать поводом для коррупции и репрессий.

"Я понимаю, если власть получила какие-то денежки от производителей перчаток - это очень даже круто! Если с помощью перчаток мы создали повод полицейским к человеку прицепиться - то да, это можно очень даже неплохо на этом заработать!" - возмущается Комаровский.

Доктор обратил внимание, что на практике люди рискуют заразиться вирусом просто в процессе снимания перчаток, ведь часто граждане не умеют этом правильно делать. Кроме того, появляется дополнительное количество не нужного мусора в окружающей среде.

"Опять-таки, если перчатки стоят денег, то никто не будет одноразовые перчатки использовать как одноразовые. Люди будут шастать в этих перчатках, хвататься за что угодно, потом их стирать и мыть, или просто не стирать и одевать повторно, они будут думать не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики", - заявил Комаровский.

Он призвал "не впадать в маразм" и подчеркнул, что перчатки нужны медицинским работникам, но их не нужно надевать всем подряд и это не должно быть обязательным правилом.

"С эпидемиологической точки зрения это:

никому не нужно,

вредит экологии,

это повод для коррупции на продажах перчаток,

это еще один повод недобросовестным полицейским цепляться к людям,

еще один повод людей загонять в депрессию и тратить деньги "хрен знает на что"

Давайте не будет превращать медицинскую науку, достижения эпидемиологии в бред! Когда люди не понимают смысла решения властей - это дискредитирует власти. Поэтому перестаньте заниматься фигней, отмените эти дурацкие распоряжения, если вы их уже ввели или подчеркните, что это не обязательно - только для медицинских работников", - эмоционально высказался Комаровский.

Видео: Комаровский рассказал о ношении перчаток в период эпидемии коронавируса

Ранее медики рассказали, что хирургические перчатки сходны по текстуре с кожей и способны поглощать микробы и патогены с нечистой поверхности, и не являются надежной защитой от коронавируса.

Также мы писали о том, что бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как необходимо правильно поступать с использованными масками и перчатками.

Автор: Владимир Костырин