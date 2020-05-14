Привід для корупції: Комаровський різко висловився про рукавички в період пандемії (відео)

Євген Комаровський (фото: 1facebook.com/uakomar)

Євген Комаровський розповів про плюси і мінуси носіння рукавичок під час карантину через коронавірус

Євген Комаровський висловився про носіння одноразових рукавичок у період пандемії коронавірусу та прокоментував відповідні вимоги влади для громадян деяких країн чи міст.

Лікар вищої категорії досить емоційно розповів у своєму новому відео про плюси і мінуси такого рішення та для чого потрібні рукавички, які ми одягаємо на руки як обов'язкова умова виходу з дому.

"Нумо розставмо крапки над "і". Ми всі знаємо, що якщо на руці знаходиться вірус - ми торкнулися інфікованого предмета або виділень людини - і ми цією рукою доторкнутись до слизової оболонки рота, носа або очей, то таким чином можливо інфікуватися. Якщо у нас надіта на руку рукавичка, і ми доторкнулися до сопель або слини інфікованого коронавірусом, то ми з таким же успіхом можемо доторкнутися до рота і слизової оболонки. І що це змінить, абсолютно незрозуміло?" - зазначив Комаровський.

Відомий педіатр і телеведучий звернув увагу, що медичні гумові рукавички придумані не для того, щоб їх використовували про всяк випадок. У них є абсолютно конкретні показання: захистити руки людини, яка контактує з кров'ю або виділеннями іншої людини. І таким чином захиститися від хвороб, які передаються за допомогою крові.

Комаровський зізнався, що не розуміє, навіщо потрібні рукавички пересічній людині, яка вийшла в магазин. Люди повинні не забувати мити руки.

Також доктор висловив припущення, що насправді вимоги щодо рукавичок можуть стати приводом для корупції та репресій.

"Я розумію, якщо влада отримала якісь грошенята від виробників рукавичок - це дуже навіть круто! Якщо за допомогою рукавичок ми створили привід поліцейським до людини причепитися - то так, це можна дуже навіть непогано на цьому заробити!" - обурюється Комаровський.

Доктор звернув увагу, що на практиці люди ризикують заразитися вірусом просто в процесі знімання рукавичок, адже часто громадяни не вміють це правильно робити. Крім того, з'являється додаткова кількість не потрібного сміття в навколишньому середовищі.

"Знову-таки, якщо рукавички коштують грошей, то ніхто не буде одноразові рукавички використовувати як одноразові. Люди будуть шастати в цих рукавичках, хапатися за що завгодно, потім їх прати та мити, або просто не прати й одягати повторно, вони будуть думати не про своє здоров'я, а про те, щоб до них не причепилися перевіряльники", - заявив Комаровський.

Він закликав "не впадати в маразм" і наголосив, що рукавички потрібні медичним працівникам, але їх не потрібно надягати всім підряд і це не повинно бути обов'язковим правилом.

"З епідеміологічної точки зору це:

нікому не потрібно,

шкодить екології,

це привід для корупції на продажах рукавичок,

це ще один привід недобросовісним поліцейським чіплятися до людей,

ще один привід людей заганяти в депресію і витрачати гроші "хрін знає на що"

Давайте не перетворювати медичну науку, досягнення епідеміології на маячню! Коли люди не розуміють сенсу рішення влади - це дискредитує владу Тому перестаньте займатися фігнею, скасуйте ці безглузді розпорядження, якщо ви їх вже ввели або підкресліть, що це не обов'язково - тільки для медичних працівників", - емоційно висловився Комаровський.

Відео: Комаровський розповів про носіння рукавичок в період епідемії коронавірусу

Раніше медики розповіли, що хірургічні рукавички подібні за текстурою зі шкірою і здатні поглинати мікроби та патогени з нечистою поверхні, і не є надійним захистом від коронавірусу.

Також ми писали про те, що колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, як необхідно правильно поступати з використаними масками і рукавичками.

Автор: Володимир Костирін