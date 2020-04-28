Опасно для людей: Супрун рассказала, что делать с использованными масками и перчатками

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространятся, и чтобы его остановить Уляна Супрун рассказала об утилизации масок и перчаток

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у более 9 тысяч человек. Чтобы инфекция не распространялась дальше бывшая глава Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как необходимо правильно поступать с использованными масками и перчатками.

Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.

Как их подготовить к хранению:

Обработать антисептиком.

Положить в целый пакет, устойчив к механическим повреждениям, желательно с зиплоком.

Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.

Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.

Если вы решили отдать использованные средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, есть ли у них есть лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях - где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании. Это важно, чтобы понять, не предлагают ли такие услуги псевдопереработчики или мошенники.

В Киеве такие отходы можно будет сдать в следующих местах:

"Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.

ER-tec также собирают использованы маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.

Утилизация средств индивидуальной защиты (инфографика: ER-tec)

В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Здесь все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.

Напомним, что Супрун назвала плюсы и минусы карантина.