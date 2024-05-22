Повня у травні: що принесе нам Місяць у Стрільці і чого варто побоюватися

Коли настане Повня

Остання весняна повня відбудеться 23 травня. Вона настане о 16:53 за київським часом, у сузір'ї Стрільця.

Квітковий Місяць - так називають повню у травні. Це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої найглибші почуття та емоції. У такі дні розкриваються секрети, завершуються процеси, що сприяє розширенню всіх життєвих областей.

Планета-управитель - Юпітер, яку також називають планетою-благодійником. Вона відповідає за широту, розширення, оптимізм. Багато людей фокусують свою увагу на пошуку покликання, аспектах майбутнього, правді та амбіціях.

Що принесе нам травнева Повня

За словами астролога, 23 травня - це яскравий і позитивний день, який буде сповнений емоцій, посилиться оптимізм та віра у світле майбутнє. Повний місяць у Стрільці все примножить, тому варто заздалегідь подбати про створення комфортних умов для себе та своїх близьких.

Стрілець - найрадісніший і найпозитивніший знак Зодіаку. Це знак викладачів та наставників, вищої освіти, філософії, моральних принципів, мудрості, широкого кругозору, глобальних ідей та розвитку.

Ця повня стане кульмінацією того, що було розпочато в молодик у Стрільці 13 грудня 2023 року. Настав час знайти новий сенс, вийти з якоїсь парадигми та визначити для себе нові цінності.

Крім того, Юпітер сформує гармонійний аспект з Нептуном, а в день повні Венера у поєднанні з Юпітером дасть потужну енергію натхнення та експансії.

Чого побоюватися в Повню

Енергія в день повного місяця і за день-два до нього знаходиться в повному потоці, а значить - вимагає вивільнення. Пік повні може стати емоційно складним днем, тому варто тримати свої думки та емоції під контролем.

Люди можуть мати різкі зміни настрою, безсоння, агресія. Підвищує ризик конфліктів та нещасних випадків, погіршуються взаємини із близькими людьми. Сильно відчуватиметься внутрішня напруга. Люди можуть почуватися самотніми, а залежність - посилитися.

Варто використати духовні практики, відпочинок та прогулянки у парку, щоб звести до мінімуму денний стрес. Проведіть час у роздумах, мріях та визначенні своїх основних цінностей. Можна підбивати підсумки, виконувати завдання, позбавлятися непотрібних речей.

А ось від прийняття важливих рішень у цей період варто відмовитись і ні з ким не вступати у конфлікти.

Що не можна робити в Повню

Приймати важливі рішення

Укладати серйозні та великі угоди, пов'язані з великими грошима

Великі покупки, витрачати гроші на щось несуттєве та необов'язкове

Вести безглузді дискусії, сваритися, з'ясовувати стосунки

Влазити в чужі конфлікти

Ображати близьких

Починати нові справи

Вирушати в далеку подорож

Міняти кардинально імідж

Здійснювати важливі зміни (звільнення, переїзд, весілля, розлучення, розлучення)

Що в Повню робити можна