Повня у травні: що принесе нам Місяць у Стрільці і чого варто побоюватися

Травнева повня - це магічний момент, коли Місяць перебуває у своїй повній красі та подарує нам незвичайну енергію. Цю останню весняну повню також називають Квітковим Місяцем, і вона відбудеться в сузір'ї Стрільця.
Що принесе нам Повня у Стрільці, як уникнути неприємностей і що робити не можна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Остання весняна повня відбудеться 23 травня. Вона настане о 16:53 за київським часом, у сузір'ї Стрільця.
Квітковий Місяць - так називають повню у травні. Це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої найглибші почуття та емоції. У такі дні розкриваються секрети, завершуються процеси, що сприяє розширенню всіх життєвих областей.
Планета-управитель - Юпітер, яку також називають планетою-благодійником. Вона відповідає за широту, розширення, оптимізм. Багато людей фокусують свою увагу на пошуку покликання, аспектах майбутнього, правді та амбіціях.
За словами астролога, 23 травня - це яскравий і позитивний день, який буде сповнений емоцій, посилиться оптимізм та віра у світле майбутнє. Повний місяць у Стрільці все примножить, тому варто заздалегідь подбати про створення комфортних умов для себе та своїх близьких.
Стрілець - найрадісніший і найпозитивніший знак Зодіаку. Це знак викладачів та наставників, вищої освіти, філософії, моральних принципів, мудрості, широкого кругозору, глобальних ідей та розвитку.
Ця повня стане кульмінацією того, що було розпочато в молодик у Стрільці 13 грудня 2023 року. Настав час знайти новий сенс, вийти з якоїсь парадигми та визначити для себе нові цінності.
Крім того, Юпітер сформує гармонійний аспект з Нептуном, а в день повні Венера у поєднанні з Юпітером дасть потужну енергію натхнення та експансії.
Енергія в день повного місяця і за день-два до нього знаходиться в повному потоці, а значить - вимагає вивільнення. Пік повні може стати емоційно складним днем, тому варто тримати свої думки та емоції під контролем.
Люди можуть мати різкі зміни настрою, безсоння, агресія. Підвищує ризик конфліктів та нещасних випадків, погіршуються взаємини із близькими людьми. Сильно відчуватиметься внутрішня напруга. Люди можуть почуватися самотніми, а залежність - посилитися.
Варто використати духовні практики, відпочинок та прогулянки у парку, щоб звести до мінімуму денний стрес. Проведіть час у роздумах, мріях та визначенні своїх основних цінностей. Можна підбивати підсумки, виконувати завдання, позбавлятися непотрібних речей.
А ось від прийняття важливих рішень у цей період варто відмовитись і ні з ким не вступати у конфлікти.
Раніше ми писали, що таке Алголь і чого слід від неї чекати у травні.
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Під час підготовки матеріалу використані джерела: Joy pup, Instagram астролога Марини Скаді, Astrotalk.