Полнолуние в мае: что принесет нам Луна в Стрельце и чего стоит опасаться

Майское полнолуние - это магический момент, когда Луна находится в своей полной красе и подарит нам необычную энергию. Это последнее весеннее полнолуние также называют Цветочной Луной, и оно произойдет в созвездии Стрельца.
Что принесет нам Полнолуние в Стрельце, как избежать неприятностей и что делать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Последнее весеннее полнолуние произойдет 23 мая. Оно наступит в 16:53 по киевскому времени, в созвездии Стрельца.
Цветочная Луна - так называют полнолуние в мае. Это идеальное время, чтобы открыто выразить свои самые глубокие чувства и эмоции. В такие дни раскрываются секреты, завершаются процессы, что способствует расширению по всем жизненным областям.
Планета-управитель - Юпитер, которую также называют планетой-благодетелем. Она отвечает за широту, расширение, оптимизм. Многие люди фокусируют свое внимание на поиске призвания, аспектах будущего, правде и амбициях.
По словам астролога, 23 мая - это яркий и позитивный день, который будет наполнен эмоциями, усилится оптимизм и вера в светлое будущее. Полнолуние в Стрельце все приумножит, поэтому стоит заранее позаботиться о создании комфортных условий для себя и своих близких.
Стрелец - самый радостный и позитивный знак Зодиака. Это знак преподавателей и наставников, высшего образования, философии, моральных принципов, мудрости, широкого кругозора, глобальных идей и развития.
Это полнолуние станет кульминацией того, что было начато в новолуние в Стрельце 13 декабря 2023 года. Пришло время найти новый смысл, выйти из какой-то парадигмы и определить для себя новые ценности.
Кроме того, Юпитер сформирует гармоничный аспект с Нептуном, а в день полнолуния Венера в соединении с Юпитером даст мощную энергию вдохновения и экспансии.
Энергия в день полнолуния и за день-два до него находится в полном потоке, а значит - требует высвобождения. Пик полнолуния может стать эмоционально сложным днем, поэтому стоит держать свои мысли и эмоции под контролем.
У людей могут быть резкие перемены настроения, бессонница, агрессия. Повышает риск конфликтов и несчастных случаев, ухудшаются взаимоотношения с близкими людьми. Будет сильно ощущаться внутреннее напряжение. Люди могут чувствовать себя одинокими, а зависимости - усугубиться.
Стоит использовать духовные практики, отдых и прогулки в парке, чтобы свести к минимуму дневной стресс. Проведите время в размышлениях, мечтах и определении своих основных ценностей. Можно подводить итоги, выполнять задачи, избавляться от ненужных вещей.
А вот от принятия важных решений в этот период стоит отказаться и ни с кем не вступать в конфликты.
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При подготовке материала использованы источники: Joy pup, Instagram астролога Марины Скади, Astrotalk.