"Повний п***ець": як світові зірки відреагували на ракетний удар по "Охматдиту"

Відомий американський історик, професор Єльського університету. Він спеціалізується на історії Східної Європи, зокрема України, Польщі та Росії. У своєму акаунті мережі "X" Тімоті зробив репост допису юристки Олександри Матвійчук, в котрому та поділилася інформацією про трагедію.

"Бо Росія скинула бомбу на дітей з раком", - підписав публікацію Снайдер.

Because Russia bombed the kids with cancer. https://t.co/ReT0UcjGP1