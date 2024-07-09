"Полный п***ец": как мировые звезды отреагировали на ракетный удар по "Охматдету"

8 июля Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине , одна из ракет упала на территорию детской больницы "Охматдет" . Всемирно-известные звезды поддержали Украину и призвали свои аудитории присоединиться к помощи пострадавшим.

Тимоти Снайдер

Известный американский историк, профессор Уэльского университета. Он специализируется на истории Восточной Европы, в частности, Украины, Польши и России. В своем аккаунте сети "X" Тимоти сделал репост публикации юристки Александры Матвийчук, в которой она поделилась информацией о трагедии.

"Потому что Россия сбросила бомбу на детей с раком", - подписал публикацию Снайдер.

Because Russia bombed the kids with cancer. https://t.co/ReT0UcjGP1 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 8, 2024

Стивен Кинг

"Король ужаса", американский писатель, известный своими произведениями в жанрах ужасов, фэнтези, триллера и мистики Стивен Кинг на своей странице в "X" написал о теракте.

"Сегодня приятель Трампа Путин бомбил детскую больницу в Украине. 37 человек погибли", - резюмировал писатель.

Trump’s pal Putin bombed a children’s hospital in Ukraine today. 37 killed. — Stephen King (@StephenKing) July 8, 2024

Джессика Честейн

Одна из самых талантливых и востребованных актрис современности, американская звезда Джессика Честейн поддержала жертв трагедии. Артистка написала, что она посещала "Охматдет" в августе 2022 года.

"Это заведение - самый большой в Украине детский медицинский центр и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми из самых "тяжёлых" детей со всей страны", - призвала актриса донатить на помощь больнице.

Оливер Сайкс

Британский музыкант, наиболее известный как вокалист и фронтмен рок-группы "Bring Me the Horizon" Оливер Сайкс тоже не стал в стороне. В своем Instagram рокер распространил информацию о преступлении России против Украины и призвал свою аудиторию присоединиться к финансовой поддержке.

"Полный п***ец. Пожалуйста, помогите", - отреагировал музыкант.

Instagram-stories Оливера Сайкса (Скриншоты)

Миша Коллинз

Американский актер, режиссер и продюсер, известный широкой аудитории благодаря роли ангела Кастиэля в популярном сериале "Сверхъестественное". Миша запостил на своей Instagram-странице публикацию, в которой рассказал какой вред РФ нанесла детской больнице.

Актер добавил ссылку, по которой можно присоединиться к сбору на помощь пострадавшим.

"Если можете, пожалуйста, помогите", - призвал артист.

Instagram-stories Миши Коллинза (Скриншот)

Джейми Ли Кертис

Одна из самых успешных и известных актрис современности, а также писательница, продюсер и общественная деятельница Джейми Ли Кертис опубликовала пост, в котором подчеркнула, что война продолжается. Актриса сделала репост текста и фотографий Юлии Кочетовой, которая документировала события "Охматдета".

"Война еще не окончена", - подписала артистка.