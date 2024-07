"Полный п***ец": как мировые звезды отреагировали на ракетный удар по "Охматдету"

Известный американский историк, профессор Уэльского университета. Он специализируется на истории Восточной Европы, в частности, Украины, Польши и России. В своем аккаунте сети "X" Тимоти сделал репост публикации юристки Александры Матвийчук, в которой она поделилась информацией о трагедии.

"Потому что Россия сбросила бомбу на детей с раком", - подписал публикацию Снайдер.

Because Russia bombed the kids with cancer. https://t.co/ReT0UcjGP1