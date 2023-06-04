UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повний місяць у червні 2023 відкриє грошовий потік цим знакам Зодіаку

Фінансовий гороскоп на червень 2023 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень розповість про три знаки Зодіаку, для яких Всесвіт відкриє фінансовий потік на полуничну повню, яка відбудеться 4 червня о 06:41 за київським часом у знаку Стрільця.

Про це пише Telegraf.

Рак

Астрологи радять всім Ракам, хто прагне збільшити свій прибуток: для вас настав час розглянути можливості працевлаштування в інших місцях.

Вам варто намагатися бути більш ініціативними у різних аспектах життя. Якщо ви не маєте партнера, не варто очікувати ідеальних умов - візьміть ініціативу до своїх рук.

Скорпіон

Цей день відмінний для підписання договорів, фінансових транзакцій, зміцнення особистих фінансів.

Позитивна енергія також буде присутня у сфері стосунків: можна сміливо призначати побачення, зміцнювати почуття, відновлювати втрачені зв’язки.

Водолій

Астрологи кажуть, що ваші справи підуть вгору. Творчі люди очікують на великі успіхи.

Багато фінансових і робочих труднощів вирішаться самі собою. Тим не менш вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб зберегти спокій і мир у любовній сфері.

Чим особлива перша літня повня

Назву "полунична" вона отримала від індіанців, адже в цей час - сезон збору ягід у Північній Америці. Кельти цей повний місяць називали Кінським, а китайці - Місяцем Лотоса.

Астрологи кажуть, що Стрілець - вогненний знак, який символізує бадьорість, енергію, рішучість та наполегливість. Саме такі енергії переважатимуть у цей час.

У дні повні люди стануть більш активними, відкритими та цілеспрямованими. Може виникнути сильне бажання змін, і з'являться ідеї, як само їх розпочати.

Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку найбільше бояться чоловіки.

Також дізнайтеся про 13-й знак Зодіаку - Змієносець, який міняє всі дати гороскопу.

Читайте РБК-Україна в Google News
астрологГороскопастрология