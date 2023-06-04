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Полнолуние в июне 2023 откроет денежный поток этим знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на июнь 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь расскажет о трех знаках Зодиака, для которых Вселенная откроет финансовый поток на клубничное полнолуние, которое состоится 4 июня в 06:41 по киевскому времени в знаке Стрельца.

Об этом пишет Telegraf.

Рак

Астрологи советуют всем Ракам, кто стремится увеличить свою прибыль: вам пора рассмотреть возможности трудоустройства в других местах.

Вам следует стараться быть более инициативными в разных аспектах жизни. Если у вас нет партнера, не стоит ожидать идеальных условий - возьмите инициативу в свои руки.

Скорпион

Этот день отличный для заключения договоров, финансовых транзакций, укрепления личных финансов.

Положительная энергия также будет присутствовать в сфере отношений: можно смело назначать свидания, укреплять чувства, восстанавливать утраченные связи.

Водолей

Астрологи говорят, что ваши дела пойдут в гору. Творческим людям следует ожидать больших успехов.

Многие финансовые и рабочие трудности решатся сами собой. Тем не менее вам придется приложить максимум усилий, чтобы сберечь покой и мир в любовной сфере.

Чем особенно первое летнее полнолуние

Название "клубничное" оно получило от индейцев, ведь в это время - сезон сбора ягод в Северной Америке. Кельты это полнолуние называли Конским, а китайцы - Луной Лотоса.

Астрологи говорят, что Стрелец - огненный знак, символизирующий бодрость, энергию, решительность и настойчивость. Именно такие энергии будут преобладать в это время.

В дни полнолуния люди станут более активными, открытыми и целеустремленными. Может возникнуть сильное желание перемен, и появятся идеи, как же их начать.

Раньше мы писали, каких женщин по знаку Зодиака больше всего боятся мужчины.

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