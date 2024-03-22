Повний місяць у березні 2024: коли прийде і що нам принесе

Коли настане Повня

Найближчий Повний місяць прийде до нас 25 березня о 18:11. В астрології він називається Місяць Черв'яка. Це 15-місячний день у календарі й небесне світило буде знаходитись у зодіакальному знаку Терези. Це знак, який пов'язаний із партнерством, справедливістю та дипломатією. Тому Повний місяць у цьому знаку може посилити ті сфери життя, за які цей знак відповідає.

Повний Місяць у Терезах приносить із собою емоційну напругу, акцент на особисті стосунки, баланс та гармонію.

Ця Повня буде особливо складною, тому що одночасно з Повною на нас чекає напівтіньове місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. Нас чекають важливі роздуми про своє минуле та про те, як воно вплине на сьогодення та майбутнє. Можлива поява в нашому житті людей чи ситуацій із минулого.

Астрологи стверджують, що всі випадковості 25 березня будуть невипадковими, можливі різкі зміни планів та настрою, імпульсивні вчинки, яскраві емоції, несподіванки та яскраві зустрічі.

Що принесе ця Повня

Вам доведеться швидко приймати рішення та шукати компроміси. Будьте готові до того, що деякі питання, які раніше здавалися невідкладними, можуть виявитися менш значущими, а інші - більш важливими.

Це час, коли варто звернути увагу на свої відносини, оцінити їх і, якщо необхідно, внести корективи для більш гармонійного життя.

Цього дня можуть виникнути інтенсивні емоції, особливо у сфері взаємостосунків. Чутливі люди можуть бути схильні до конфліктів або драматизації ситуацій.

Важливо залишатися спокійними та обдуманими у своїх діях, щоб уникнути зайвих розбіжностей та зберегти гармонію у стосунках.

Що не можна робити в Повний місяць

Утримайтеся 25 березня, а також 1-2 дні до і після Повного місяця від таких речей:

Ухвалення важливих рішень

Укладання серйозних та великих угод, які пов'язані з великими грошима

Великі покупки, витрати на щось несуттєве та необов'язкове

Безглузді дискусії, сварки, з'ясування стосунків

Не вмішуйтеся у чужі конфлікти

Не ображайте близьких

Не починайте нових справ

Відкладіть далекі поїздки

Не змінюйте кардинально імідж

Відкладіть важливі зміни (звільнення, переїзд, весілля, розлучення, розлучення)

Що в Повний місяць робити можна