Полнолуние в марте 2024: когда придет и что нам принесет

Когда наступит Полнолуние

Ближайшее Полнолуние придет к нам 25 марта в 18:11. В астрологии она называется Луна Червя. Это 15-лунный день в календаре и небесное светило будет находиться в зодиакальном знаке Весы. Это знак, который связан с партнерством, справедливостью и дипломатией. Поэтому Полнолуние в этом знаке может усилить те сферы жизни, за которые этот знак отвечает.

Полная Луна в Весах приносит с собой эмоциональное напряжение, акцент на личные отношения, баланс и гармонию.

Это Полнолуние будет особенно сложным, так как одновременно с Полнолунием нас ждет полутеневое лунное затмение, которое откроет коридор затмений. Нас ждут важные размышления о своем прошлом и о том, как оно повлияет на настоящее и будущее. Возможно появление в нашей жизни людей или ситуаций из прошлого.

Астрологи утверждают, что все случайности 25 марта будут неслучайны, возможны резкие смены планов и настроения, импульсивные поступки, яркие эмоции, неожиданности и яркие встречи.

Что принесет это Полнолуние

Вам придется быстро принимать решения и искать компромиссы. Будьте готовыми к тому, что некоторые вопросы, которые ранее казались неотложными, могут оказаться менее значимыми, а другие - более важными.

Это время, когда стоит обратить внимание на свои отношения, оценить их и, если необходимо, внести коррективы для достижения более гармоничной жизни.

В этот день могут возникнуть интенсивные эмоции, особенно в сфере межличностных отношений. Чувствительные люди могут быть более склонны к конфликтам или драматизации ситуаций.

Важно оставаться спокойными и обдуманными в своих действиях, чтобы избежать лишних разногласий и сохранить гармонию в отношениях.

Что нельзя делать в Полнолуние

Воздержитесь 25 марта, а также 1-2 дня до и после Полнолуния от таких вещей:

Принятие важных решений

Заключение серьезных и крупных сделок, которые связаны с большими деньгами

Крупные покупки, траты на что-то несущественное и необязательное

Бессмысленные дискуссии, ссоры, выяснение отношения

Не влезайте в чужие конфликты

Не оскорбляйте близких

Не начинайте новые дела

Отложите дальние поездки

Не меняйте кардинально имидж

Отложите важные перемены (увольнение, переезд, женитьба, расставание, развод)

Что в Полнолуние делать можно