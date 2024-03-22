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Полнолуние в марте 2024: когда придет и что нам принесет

Полнолуние в марте 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние - это астрономическое явление, когда Луна находится напротив Солнца на небесной сфере и ее диск полностью освещен солнечным светом. Такие события происходят один раз в 30 дней, и за лунным циклом люди наблюдали с древних времен.

Когда наступит Полнолуние в марте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JoyPup.

Когда наступит Полнолуние

Ближайшее Полнолуние придет к нам 25 марта в 18:11. В астрологии она называется Луна Червя. Это 15-лунный день в календаре и небесное светило будет находиться в зодиакальном знаке Весы. Это знак, который связан с партнерством, справедливостью и дипломатией. Поэтому Полнолуние в этом знаке может усилить те сферы жизни, за которые этот знак отвечает.

Полная Луна в Весах приносит с собой эмоциональное напряжение, акцент на личные отношения, баланс и гармонию.

Это Полнолуние будет особенно сложным, так как одновременно с Полнолунием нас ждет полутеневое лунное затмение, которое откроет коридор затмений. Нас ждут важные размышления о своем прошлом и о том, как оно повлияет на настоящее и будущее. Возможно появление в нашей жизни людей или ситуаций из прошлого.

Астрологи утверждают, что все случайности 25 марта будут неслучайны, возможны резкие смены планов и настроения, импульсивные поступки, яркие эмоции, неожиданности и яркие встречи.

Что принесет это Полнолуние

Вам придется быстро принимать решения и искать компромиссы. Будьте готовыми к тому, что некоторые вопросы, которые ранее казались неотложными, могут оказаться менее значимыми, а другие - более важными.

Это время, когда стоит обратить внимание на свои отношения, оценить их и, если необходимо, внести коррективы для достижения более гармоничной жизни.

В этот день могут возникнуть интенсивные эмоции, особенно в сфере межличностных отношений. Чувствительные люди могут быть более склонны к конфликтам или драматизации ситуаций.

Важно оставаться спокойными и обдуманными в своих действиях, чтобы избежать лишних разногласий и сохранить гармонию в отношениях.

Что нельзя делать в Полнолуние

Воздержитесь 25 марта, а также 1-2 дня до и после Полнолуния от таких вещей:

  • Принятие важных решений
  • Заключение серьезных и крупных сделок, которые связаны с большими деньгами
  • Крупные покупки, траты на что-то несущественное и необязательное
  • Бессмысленные дискуссии, ссоры, выяснение отношения
  • Не влезайте в чужие конфликты
  • Не оскорбляйте близких
  • Не начинайте новые дела
  • Отложите дальние поездки
  • Не меняйте кардинально имидж
  • Отложите важные перемены (увольнение, переезд, женитьба, расставание, развод)

Что в Полнолуние делать можно

  • Стоит помириться со всеми, с кем вы в ссоре и извиниться перед теми, кого вы обидели
  • Можно составлять список желаний или карту
  • Медитировать визуализировать, заниматься творчеством
  • Уделять время себе, своим желаниям и своему внутреннему миру
  • Избавляться от всего устаревшего и ненужного
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