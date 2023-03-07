Повний місяць у березні 2023: що не варто робити в найближчу добу

Перша весняна повня настане сьогодні, 7 березня. Найближчої доби енергетика Місяця буде особливо сильною і може вплинути на людей.
Точний час повного місяця, що потрібно про нього знати і які є суворі заборони на найближчу добу - читайте в матеріалі нижче.
Точна дата та час настання повного місяця - 7 березня о 14:43 за київським часом. Але побачити повний місяць на небі можна буде лише ввечері, після заходу сонця. Саме в цей час енергетика Місяця буде найсильнішою.
Березнева повня прийде на знак Діви. А це знак, який любить ясність, порядок і чистоту у всьому - у справах, приміщеннях, а також у думках і почуттях.
У дні повного Місяця категорично не варто:
У березневий повний місяць варто зайнятися прибиранням - у будинку, у своїх шафах, думках і почуттях. Розкладіть все по поличках, а непотрібний мотлох викиньте. Якщо ви хотіли порвати з кимось стосунки – зараз саме час.
У такі дні потрібно помиритися з тими, з ким ви давно у сварці чи ваш конфлікт зайшов у глухий кут. Спробуйте попросити вибачення або знайти компромісне рішення.
У Повню добре виходить реалізувати творчі таланти - написати вірш, картину, мелодію.
Щоб не допускати важких думок - займіться своїм тілом, доглядом за ним, присвятіть час медитації.
Слідкуйте за своїми думками та словами – відсікайте будь-який негатив, щоб не притягувати неприємності у своє життя.
До речі, раніше ми писали про те, що березневий Повний місяць ще називають хробаковим і його можна буде побачити на небі разом з іншими планетами - коли та де його можна побачити.
А ще ми розповідали про те, як виглядав "поцілунок" Юпітера та Венери.