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Повний місяць у березні 2023: що не варто робити в найближчу добу

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Вівторок 07 березня 2023 14:04
Повний місяць у березні 2023: що не варто робити в найближчу добу Що не можна робити в Повний місяць у березні (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Перша весняна повня настане сьогодні, 7 березня. Найближчої доби енергетика Місяця буде особливо сильною і може вплинути на людей.

Точний час повного місяця, що потрібно про нього знати і які є суворі заборони на найближчу добу - читайте в матеріалі нижче.

Повний місяць у березні 2023

Точна дата та час настання повного місяця - 7 березня о 14:43 за київським часом. Але побачити повний місяць на небі можна буде лише ввечері, після заходу сонця. Саме в цей час енергетика Місяця буде найсильнішою.

Березнева повня прийде на знак Діви. А це знак, який любить ясність, порядок і чистоту у всьому - у справах, приміщеннях, а також у думках і почуттях.

Що не можна робити у найближчу добу

У дні повного Місяця категорично не варто:

  • з кимось конфліктувати, сваритися та з'ясовувати стосунки
  • піддаватися на різні провокації - емоції у такі дні зашкалюють
  • починати нову справу, бізнес, стосунки
  • займатися важкою фізичною працею, перевантажувати свій організм, надриватися
  • позичати гроші, давати в борг, оформляти позики та кредити
  • робити великі та дорогі покупки
  • поринати у важкі думки
  • не варто стригти волосся, робити косметичні процедури
  • якщо перенести поїздку на сприятливіший час не виходить - будьте обережні в дорозі

А що можна робити в Повний місяць

У березневий повний місяць варто зайнятися прибиранням - у будинку, у своїх шафах, думках і почуттях. Розкладіть все по поличках, а непотрібний мотлох викиньте. Якщо ви хотіли порвати з кимось стосунки – зараз саме час.

У такі дні потрібно помиритися з тими, з ким ви давно у сварці чи ваш конфлікт зайшов у глухий кут. Спробуйте попросити вибачення або знайти компромісне рішення.

У Повню добре виходить реалізувати творчі таланти - написати вірш, картину, мелодію.

Щоб не допускати важких думок - займіться своїм тілом, доглядом за ним, присвятіть час медитації.

Слідкуйте за своїми думками та словами – відсікайте будь-який негатив, щоб не притягувати неприємності у своє життя.

До речі, раніше ми писали про те, що березневий Повний місяць ще називають хробаковим і його можна буде побачити на небі разом з іншими планетами - коли та де його можна побачити.

А ще ми розповідали про те, як виглядав "поцілунок" Юпітера та Венери.

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