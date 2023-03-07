Повний місяць у березні 2023: що не варто робити в найближчу добу

Перша весняна повня настане сьогодні, 7 березня. Найближчої доби енергетика Місяця буде особливо сильною і може вплинути на людей.

Точний час повного місяця, що потрібно про нього знати і які є суворі заборони на найближчу добу - читайте в матеріалі нижче.

Повний місяць у березні 2023

Точна дата та час настання повного місяця - 7 березня о 14:43 за київським часом. Але побачити повний місяць на небі можна буде лише ввечері, після заходу сонця. Саме в цей час енергетика Місяця буде найсильнішою.

Березнева повня прийде на знак Діви. А це знак, який любить ясність, порядок і чистоту у всьому - у справах, приміщеннях, а також у думках і почуттях.

Що не можна робити у найближчу добу

У дні повного Місяця категорично не варто:

з кимось конфліктувати, сваритися та з'ясовувати стосунки

піддаватися на різні провокації - емоції у такі дні зашкалюють

починати нову справу, бізнес, стосунки

займатися важкою фізичною працею, перевантажувати свій організм, надриватися

позичати гроші, давати в борг, оформляти позики та кредити

робити великі та дорогі покупки

поринати у важкі думки

не варто стригти волосся, робити косметичні процедури

якщо перенести поїздку на сприятливіший час не виходить - будьте обережні в дорозі

А що можна робити в Повний місяць

У березневий повний місяць варто зайнятися прибиранням - у будинку, у своїх шафах, думках і почуттях. Розкладіть все по поличках, а непотрібний мотлох викиньте. Якщо ви хотіли порвати з кимось стосунки – зараз саме час.

У такі дні потрібно помиритися з тими, з ким ви давно у сварці чи ваш конфлікт зайшов у глухий кут. Спробуйте попросити вибачення або знайти компромісне рішення.

У Повню добре виходить реалізувати творчі таланти - написати вірш, картину, мелодію.

Щоб не допускати важких думок - займіться своїм тілом, доглядом за ним, присвятіть час медитації.

Слідкуйте за своїми думками та словами – відсікайте будь-який негатив, щоб не притягувати неприємності у своє життя.