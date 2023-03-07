Полнолуние в марте 2023: что не стоит делать в ближайшие сутки

Первое весеннее полнолуние наступит сегодня, 7 марта. В ближайшие сутки энергетика Луны будет особо сильной и может повлиять на людей.

Точное время полнолуния, что нужно о нем знать и какие есть строгие запреты на ближайшие сутки - читайте в материале ниже.

Полнолуние в марте 2023

Точная дата и время наступления полнолуния - 7 марта в 14:43 по киевскому времени. Но увидеть полный месяц на небе можно будет только вечером, после захода солнца. Именно в это время энергетика Луны будет самой сильной.

Мартовское полнолуние придет в знаке Девы. А это знак, который любит ясность, порядок и чистоту во всем - в делах, в помещениях, а также в мыслях и чувствах.

Что нельзя делать в ближайшие сутки

В дни полной Луны категорически не стоит:

с кем-то конфликтовать, ссориться и выяснять отношения

поддаваться на различные провокации - эмоции в такие дни зашкаливают

начинать новое дело, бизнес, отношения

заниматься тяжелым физическим трудом, перегружать свой организм, надрываться

занимать деньги, давать в долг, оформлять займы и кредиты

совершать крупные и дорогостоящие покупки

погружаться в тяжелые мысли

не стоит стричь волосы, делать косметические процедуры

если перенести поездку на более благоприятное время не получается - будьте осторожны в дороге

А что можно делать в Полнолуние

В мартовское полнолуние стоит заняться уборкой - в доме, в своих шкафах, мыслях и чувствах. Разложите все по полочкам, а ненужный хлам выбросьте. Если вы хотели порвать с кем-то отношения - сейчас самое время.

В такие дни нужно помириться с теми, с кем вы давно в ссоре или ваш конфликт зашел в тупик. Попробуйте принести извинения или найти компромиссное решение.

В Полнолуние хорошо получается реализовать творческие таланты - написать стихотворение, картину, мелодию.

Чтобы не допускать тяжелые мысли - займитесь своим телом, уходом за ним, посвятите время медитации.

Следите за своими мыслями и словами - отсекайте любой негатив, чтобы не притягивать неприятности в свою жизнь.