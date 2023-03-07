Полнолуние в марте 2023: что не стоит делать в ближайшие сутки
Первое весеннее полнолуние наступит сегодня, 7 марта. В ближайшие сутки энергетика Луны будет особо сильной и может повлиять на людей.
Точное время полнолуния, что нужно о нем знать и какие есть строгие запреты на ближайшие сутки - читайте в материале ниже.
Полнолуние в марте 2023
Точная дата и время наступления полнолуния - 7 марта в 14:43 по киевскому времени. Но увидеть полный месяц на небе можно будет только вечером, после захода солнца. Именно в это время энергетика Луны будет самой сильной.
Мартовское полнолуние придет в знаке Девы. А это знак, который любит ясность, порядок и чистоту во всем - в делах, в помещениях, а также в мыслях и чувствах.
Что нельзя делать в ближайшие сутки
В дни полной Луны категорически не стоит:
- с кем-то конфликтовать, ссориться и выяснять отношения
- поддаваться на различные провокации - эмоции в такие дни зашкаливают
- начинать новое дело, бизнес, отношения
- заниматься тяжелым физическим трудом, перегружать свой организм, надрываться
- занимать деньги, давать в долг, оформлять займы и кредиты
- совершать крупные и дорогостоящие покупки
- погружаться в тяжелые мысли
- не стоит стричь волосы, делать косметические процедуры
- если перенести поездку на более благоприятное время не получается - будьте осторожны в дороге
А что можно делать в Полнолуние
В мартовское полнолуние стоит заняться уборкой - в доме, в своих шкафах, мыслях и чувствах. Разложите все по полочкам, а ненужный хлам выбросьте. Если вы хотели порвать с кем-то отношения - сейчас самое время.
В такие дни нужно помириться с теми, с кем вы давно в ссоре или ваш конфликт зашел в тупик. Попробуйте принести извинения или найти компромиссное решение.
В Полнолуние хорошо получается реализовать творческие таланты - написать стихотворение, картину, мелодию.
Чтобы не допускать тяжелые мысли - займитесь своим телом, уходом за ним, посвятите время медитации.
Следите за своими мыслями и словами - отсекайте любой негатив, чтобы не притягивать неприятности в свою жизнь.
Кстати, ранее мы писали о том, что мартовское Полнолуние еще называют червячным и его можно будет увидеть на небе вместе с другими планетами - когда и где его можно увидеть.
А еще мы рассказывали о том, как выглядел "поцелуй" Юпитера и Венеры.