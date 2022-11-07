Повне місячне затемнення в листопаді: що суворо заборонено робити в цей час

8 листопада під час повні станеться останнє місячне затемнення у 2022 році. Воно відбуватиметься в знаку Тельця, і буде дуже особливим.
Що можна і не можна робити в цей час - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.
В цей період є великий ризик втрати самоконтролю і необдуманих дій. Вважається, що в людині оголюється все найгірше, вона здатна на імпульсивні і навіть агресивні вчинки.
Під час місячних затемнень можуть траплятися одночасно несприятливі і вдалі події. В будь-якому разі те, що станеться 8 листопада, може дати вам поштовх.
В цей час можна розпрощатися з тим, що більше не важливо, з тим, що має деструктивну енергію. Це час своєрідного очищення і звільнення душі, початку трансформації.
Під час затемнення краще залишатися вдома і якомога менше комунікувати з іншими.
Не робіть в цей час ніяких операцій, та й взагалі не займайтеся здоров'ям, будьте обережні за кермом.
Пік затемнення очікується о 12:16-13:43 за київським часом 8 листопада. Але побачити явище можна буде не скрізь.
Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Тобто побачити затемнення в Україні буде не можна.
Наступне повне місячне затемнення очікується 14 березня 2025 року.
Раніше ми писали, що чекає кожен знак Східного гороскопу в році Чорного Кролика.
Також читайте про прогноз на 2023 рік, і як його правильно зустрічати.